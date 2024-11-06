Diablo 4 : Les joueurs déplorent des problèmes de taille dans les Hordes infernales

Les joueurs de Diablo IV ont fait état de la situation dans les Hordes infernales en coop et écran partagé à la suite du correctif du 4 novembre 2024.
Depuis la dernière mise à jour de Diablo IV
, de nombreux joueurs évoluant sur console rencontrent des problèmes tailles en lançant des Hordes infernales.
Les joueurs se plaignent de bugs notables dans les Hordes infernales en coop
Diablo IV
reçoit souvent des mises à jour, et le correctif du 4 novembre dernier a généré des bugs importants au niveau des Hordes infernales, l'activité end game apparue pour la première fois en saison 5, juste avant la sortie de Vessel of Hatred. En effet, les joueurs participant à cette activité en coop et écran partagé se voient dans l'impossibilité de terminer leur partie
, et beaucoup ont fait part de leur mécontentement sur Reddit.
Couch co-op Infernal Hordes is STILL BROKEN and won't spawn follow-up waves at random making it impossible to end the match
byu/MaidenlessRube indiablo4
Selon eux, le problème advient uniquement en local
, et prend la forme d'un arrêt des apparitions de vagues au cours d'une Horde infernale.
Cela se produirait régulièrement, ce qui est à déplorer. Cette activité est de loin l'une des préférées des joueurs en endgame, ce qui accentue encore davantage la frustration de la communauté, d'autant qu'il est souvent plus amusant de partager ce moment avec un ami.
Le correctif qui serait à l'initiative de ce bug avait pour objectif d'apporter une solution à des problèmes liés aux gains d'Obducite et à la santé des personnages, qui pouvait rester bloquée à 1 point de vie après l'utilisation de certains objets. Il apparaît alors que le développeur se voit contraint d'appliquer un nouveau correctif rapidement, bien qu'il ne se soit pas exprimé sur ce point pour l'instant.
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