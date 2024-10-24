Diablo 4 : Les joueurs demandent un changement majeur pour les Hordes infernales

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 octobre 2024 à 16h05
Les Hordes infernales plaisent en général beaucoup aux joueurs de Diablo IV, à condition d'être chanceux au niveau des optimisations. Tous craignent en effet de devoir opter pour les Soulspires.
Diablo 4 : Les joueurs demandent un changement majeur pour les Hordes infernales
Les Hordes infernales ont fait leur apparition sur Diablo IV avec la saison 5, et cette activité a tellement plu aux joueurs que Blizzard a décidé de la maintenir sur Vessel of Hatred. Or, certains demandent au développeur d'apporter un changement concernant les masses, plus communément désignées sous leur nom anglais, les Soulspires.

Les joueurs invitent Blizzard à supprimer les Soulspires des Hordes infernales

Sur Diablo IV, chaque Horde infernale est unique grâce aux combinaisons de bonus que vous créez. Certaines peuvent ainsi rapporter gros, par exemple lorsque vous avez la possibilité de faire apparaître un nombre conséquent de Hellbornes, mais d'autres déplaisent fortement aux joueurs. En effet, toutes les optimisations axées sur les Soulspires ne parviennent pas à convaincre la communauté, et certains parmi vous n'hésitent pas à relancer une Horde infernale sur le premier augment est lié à ces masses.

The Soulspires in Infernal Hordes are garbage. Remove them. Please.
byu/This_Is_A_Shitshow indiablo4

Il est vrai que les Soulspires ont tendance à ralentir le rythme de l'événement, tout en ne rapportant que trop peu de cendres. Comme beaucoup l'ont souligné sur Reddit, le ratio temps/cendres est insatisfaisant, mais le pire résiderait dans le fait que les optimisations de Soulspires seraient proposées plus souvent que les autres.

Yet another Spire post for you 'Blizzard'
byu/Anastiel91 indiablo4

Les publications faisant état de ce problème se multiplient et inondent le réseau. Leur visibilité pourrait bel et bien inciter Blizzard à mettre à jour les Hordes infernales, d'autant que le développeur a pris l'habitude de donner suite au retour des joueurs. Aucune annonce n'a toutefois été faite à l'heure actuelle, mais nous avons bon espoir qu'un futur patch vienne remédier à la situation.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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