Diablo 4 : Le taux de drop des Parchemins de restauration a été augmenté

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 octobre 2024 à 13h13
Un correctif en lien avec le taux de drop des parchemins de restauration a été appliqué sur Diablo IV au cours du week-end du 26 octobre 2024.
Diablo 4 : Le taux de drop des Parchemins de restauration a été augmenté
La saison 6 de Diablo IV a amené une amélioration de vie notable à travers les parchemins de restauration. En effet, ces consommables vous permettent de réinitialiser une fois la trempe d'un objet. Cette nouveauté est plus que bienvenue, étant donné que le système de trempe contrarie les joueurs depuis son lancement. Il est en effet possible de « brick » une pièce BIS, en ne parvenant pas à obtenir une des trempes souhaitées, pour des raisons liées à la malchance. Afin d'éviter à la communauté de se sentir frustrée, Blizzard a donc introduit le parchemin de restauration avec Vessel of Hatred, et un correctif relatif à leur taux de drop a été déployé au cours du week-end du 26 octobre 2024.

3 parchemins de restauration sont désormais garantis en Tourment IV dans le Cache de la Citadelle sombre

Les parchemins de restauration ont beaucoup facilité la vie des joueurs de Diablo IV depuis le lancement de la saison 6, mais beaucoup ont déploré le fait de ne pas en recevoir suffisamment. Ces consommables très prisés sont en réalité assez rares, et le meilleur moyen d'en acquérir est de compléter la Citadelle sombre de manière régulière. À la suite du retour des joueurs, Blizzard a donc pris la décision d'augmenter leur taux de drop dans le Cache hebdomadaire.
Le nombre de parchemins de restauration obtenable dans le cache de la Citadelle sombre chaque semaine a été augmenté. Auparavant, la récompense comprenait entre 1 et 2 parchemins dans toutes les difficultés. À présent :
Tourment I :1-2
Tourment II : 2
Tourment III : 2-3
Tourment IV : 3
En récupérer un de plus en Tourment III et IV offre de nouvelles perspectives, et pourrait permettre au plus grand nombre de trouver satisfaction avec les trempes. Toutefois, certains se demandent pourquoi la réinitialisation n'est autorisée qu'une seule fois pour chaque pièce d'équipement.

Why limit Scroll of Restoration on an item?
byu/Drakemar indiablo4

Le parchemin de restauration ne fait que doubler vos perspectives d'obtenir le trempe idéale, ce qui ne paraît pas suffisant pour les plus malchanceux d'entre vous, qui finissent par casser leur objet deux fois au lieu d'une.

parchemin-restauration

Le système est donc encore perfectible, et il se pourrait que Blizzard prête attention à ces requêtes à l'avenir, mais le développeur ne s'est pas exprimé sur ce point dans le détail pour l'instant.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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