Diablo 4 : Le festival macabre d'Halloween 2024 va commencer, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 octobre 2024 à 12h02
Le festival macabre, la célébration d'Halloween 2024 sur Diablo IV, va démarrer en octobre. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.
Diablo 4 : Le festival macabre d'Halloween 2024 va commencer, les détails
Du 29 octobre 2024 à 18 heures au 5 novembre à 19 heures, les joueurs de Diablo IV pourront participer au festival macabre à l'occasion d'Halloween. Sanctuaire sera sous le joug de la menace des squelettes durant cette fête sinistre, et les joueurs pourront participer à une nouvelle activité et recevoir des récompenses ornementales. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement d'Halloween de Diablo IV ci-dessous.

Le festival macabre 2024 de Diablo IV offrira des cosmétiques et une nouvelle activité aux joueurs

Au cours du festival macabre 2024 de Diablo IV, tous les joueurs pourront obtenir des butins cosmétiques en se connectant chaque jour à partir de midi. Quatre récompenses peuvent ainsi être obtenues du 29 octobre au 1er novembre :
  • 29 octobre : monture Hôte de la réclusion
  • 30 octobre : trophée de monture Torche à flamme d'ichor
  • 31 octobre : trophée de monture Flacon de réclusion
  • 1er novembre : armure de monture Équipements de réclusion
recompenses-event-halloween-diablo4
Si vous manquez l'un de ces butins, vous pourrez tout de même le récupérer avant le 6 novembre à 9 heures. Passé ce délai, il sera définitivement perdu.

Halloween 2024 permettra également à la communauté de participer à « De la viande ou une friandise », un jeu de hasard sur la thématique de l'événement. 

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Le Boucher, adversaire que vous ne connaissez que trop bien, vous invite en effet à activer un autel dans un donjon, ce qui appliquera un effet surprise en plus de l'habituel. Il pourrait aussi bien s'agir d'une bénédiction que d'un handicap majeur, mais Blizzard a préféré ne pas en dire en davantage, et vous laisser ainsi découvrir les choses par vous-même. Ne manquez donc pas de vous aventurer dans une instance à partir du 29 octobre afin de percer les secrets de « De la viande ou une friandise ».
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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