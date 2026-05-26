Diablo 4 : Le cabinet de curiosités de Temis serait différent des autres

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 mai 2026 à 17h08
Les joueurs pensent avoir la preuve d'un bug lié au cabinet des curiosités dans la ville de Temis sur Diablo IV. En mai 2026, plusieurs ont partagé le même constat sur Reddit après quelques expérimentations.
Diablo 4 : Le cabinet de curiosités de Temis serait différent des autres

Sur Diablo IV, il existe plusieurs façons de récupérer des objets uniques, par exemple en terrassant des boss de repaire, en parcourant les Hordes infernales, ou encore en échangeant des oboles auprès du PNJ du cabinet des curiosités. Or, selon les retours de plusieurs joueurs, il apparaît que celui de Temis n'est pas aussi généreux que ses semblables.

Le cabinet des curiosités de Temis n'accorderait jamais d'objets uniques

Depuis le lancement de Lord of Hatred, de nombreux joueurs ont fait de Temis leur foyer, puisque l'on peut y retrouver tous les services du jeu, y compris le cabinet des curiosités. Toutefois, si vous êtes en quête de pièces uniques, vous devriez peut-être vous rendre dans une autre ville de Sanctuaire. Plusieurs joueurs ont partagé leur expérience sur Reddit, et indiquent que le marchand des curiosités de Temis ne pouvait pas accorder ce type d'équipement.

Proof something funky is going on with Purveyor of Curiosities in Temis
by u/BethanyHipsEnjoyer in diablo4

L'utilisateur à l'origine de cette publication avoir dépensé plusieurs milliers d'oboles à Temis et à Cerrigar, et n'avoir obtenu aucun objet unique dans la nouvelle cité de Lord of Hatred. Au contraire, il en a reçu à Cerrigar. D'autres joueurs ont partagé le même constat en commentaire, ce qui prouve que le cabinet des curiosités est toujours supposé vous offrir des uniques.

temis-vendeur-obole

Malheureusement, celui de Temis pourrait être en train de faire l'objet d'un bug, car il serait étrange que Blizzard ait souhaité qu'un tel phénomène se produise. Le développeur pourrait aussi avoir voulu supprimer l'acquisition de pièces uniques via les oboles, mais dans ce cas, il y a toujours un problème.

En attendant une potentielle intervention de Blizzard, soyez vigilant sur l'endroit dans lequel vous dépenserez vos oboles. Si vous aspirez à mettre la main sur des légendaires, rendez-vous à Temis, et pour des uniques, allez n'importe où, sauf à Temis.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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