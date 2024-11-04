Diablo 4 : La prochaine classe à intégrer le jeu serait « évidente »

Les hypothèses relatives à la future classe à intégrer Diablo IV se multiplient, mais une théorie paraît plus prometteuse que les autres.
Alors que les joueurs de Diablo IV
peuvent incarner un Sacresprit depuis la sortie de Vessel of Hatred le 8 octobre 2024, les spéculations vont bon train concernant la prochaine classe qui sera introduite sur le RPG.
Une classe de chevalier sacré pourrait être ajoutée sur Diablo IV
Le Sacresprit a su séduire la communauté de Diablo IV
dès son lancement en octobre 2024, et beaucoup se demandent quelle classe lui succèdera dans les futures extensions. Selon Game Rant
, la réponse serait évidente. En effet, une classe de type Paladin ou Croisé pourrait débarquer sur le jeu à l'avenir, et prendre part au combat contre Méphisto,
que nous n'avons pas finalement pas affronté sur Vessel of Hatred. Cette dernière extension pourrait préparer le terrain pour leur arrivée, d'autant qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible d'incarner un chevalier sacré de ce type, axé sur la foi, les épées et les boucliers.
Même si les perspectives de nouvelle classe sont multiples, l'hypothèse de l'ajout d'un Paladin ou d'un Croisé paraît plus cohérente que les autres en raison de la narration de Vessel of Hatred
. Une direction claire se dessinerait, en lien avec la fin de l'extension et la malversation du corps mortel d'Akarat, pourtant réputé pour être incorruptible, par Méphisto. La chute de la lumière serait alors au programme d'un futur DLC, d'autant qu'Akarat devrait subsister sous une autre forme, comme promis à Neyrelle, et que le retour du chevalier Tyraël est également possible.
Un Paladin (Diablo II) ou un Croisé (Diablo III) pourrait de ce fait voir le jour sur Diablo IV
, une classe traditionnelle que Blizzard a décidé d'exclure temporairement pour l'instant, mais qui séduit de nombreux joueurs. Le modèle pourrait donc être réinventé, de la même façon que l'a été le Sacresprit avec Vessel of Hatred. Le développeur ne s'est sans surprise pas encore exprimé sur ce point, et le mystère demeure entier bien que l'hypothèse formulée par Game Rant semble plus que cohérente et appropriée.
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