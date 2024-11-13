Diablo 4 : La mise à jour de mi-saison va buff toutes les classes, à l'exception du Sacresprit

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 novembre 2024 à 12h31
Un équilibrage des classes est demandé par les joueurs de Diablo IV depuis le lancement de la saison 6. Blizzard leur a répondu positivement en proposant des buffs majeurs pour tout le monde, hormis le Sacresprit.
Diablo 4 : La mise à jour de mi-saison va buff toutes les classes, à l'exception du Sacresprit
Au milieu de la saison 6 de Diablo IV, le 12 novembre 2024, un nouveau feu de camp a été organisé par Blizzard afin d'évoquer les directions qui seront prises à l'avenir. Vessel of Hatred a introduit la classe du Sacresprit, qui domine totalement la méta depuis sa sortie, et le développeur a proposé des solutions pour diversifier les possibilités des joueurs.

Toutes les classes de Diablo IV vont être buffées, à part le Sacresprit

Depuis le lancement de Vessel of Hatred, les joueurs de Diablo IV se voient contraints de créer un Sacresprit s'ils veulent disposer du personnage le plus puissant du jeu. Il est vrai que plusieurs builds de cette classe sont les seuls à apparaître dans la catégorie S ou S+, alors que la performance des autres leur est considérablement inférieure. Dominants en tous points la méta, ils ont effacé l'envie d'opter pour une autre classe, qui infligerait nécessairement moins de dégâts, ce qui équivaut à une satisfaction moins importante. En effet, ce qui plaît le plus à la communauté sur Diablo IV, ce sont les « gros chiffres ». 

Pour résoudre ce problème, Blizzard a longuement expliqué autour du feu de camp du 12 novembre 2024 que toutes les classes, à l'exception du Sacresprit, recevront un buff conséquent. Ce dernier ne subira pas pour autant un nerf, l'idée étant de proposer plus de possibilités pour la seconde partie de la saison 6. 

Miniature vidéo

Le développeur a donc conscience qu'un équilibrage des classes est très attendu, et un aperçu des buffs à venir ont été publiés sur le site Wowhead. Les Sorciers par exemple, l'une des classes les plus jouées en saison 5, verront leurs dégâts être considérablement augmentés pour plusieurs spécialisations. 

La prochaine mise à jour de Diablo IV aura lieu le 19 novembre 2024, et les détails du patch notes seront communiqués le 15 novembre.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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