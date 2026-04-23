Diablo 4 : La cinématique de Lord of Hatred a été partagée, et dévoile un rebondissement inattendu

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 avril 2026 à 11h05
La cinématique de Lord of Hatred a été partagée une semaine avant le déploiement de la seconde extension de Diablo IV, âmes sensibles s'abstenir.
Diablo 4 : La cinématique de Lord of Hatred a été partagée, et dévoile un rebondissement inattendu

La seconde extension de Diablo IV, Lord of Hatred, va sortir à la fin du mois d'avril 2026, et vous conduira vers la région de Skovos à la poursuite de Méphisto. Quelques jours avant son lancement, Blizzard a partagé une cinématique qui vous donnera des frissons.

La cinématique de Lord of Hatred révèle que Méphisto peut être vaincu

Souvenez-vous. Avec Vessel of Hatred, Neyrelle cherchait le moyen de mettre un terme à la menace émanant de Méphisto, mais en vain. Ce dernier avait continué de contrôler l'esprit de la jeune femme et de la tourmenter, mais les choses vont prendre un autre tournant avant Lord of Hatred. En effet, la cinématique partagée par Blizzard le 22 avril 2026, et d'une durée de plus de 5 minutes, nous prouve que l'espoir est permis, même lorsqu'une situation paraît compromise.

Miniature vidéo
 

Le lien existant entre Neyrelle et Méphisto permet de découvrir une solution pour vaincre le démon. La protagoniste apprend l'existence d'une prophétie, selon laquelle une lance de lumière destinée à le frapper en plein cœur est en mesure de le bannir définitivement. Face à cette révélation, Méphisto est pris de colère et tue Neyrelle avant de quitter les lieux pour continuer de mener à bien ses desseins diaboliques dans Sanctuaire.

Then comes a spear of light, piercing Hatred's heart.

message-neyrelle

Néanmoins, avant de rendre son dernier soupir, notre protagoniste avait eu le temps d'attacher un message à la patte d'un corbeau. Cela laisse présager que Méphisto rencontrera sans doute une réelle résistance, puisque la Prophétie sera probablement divulguée au monde, ou du moins, à quelqu'un capable de tirer bénéfice de cette information capitale.

Blizzard a réalisé un véritable bijou avec cette cinématique de Lord of Hatred, un petit chef-d'œuvre salué par les joueurs, qui fait un peu plus monter le sentiment d'impatience qui vous habite à l'approche du lancement de l'extension. Fort heureusement, vous n'avez plus longtemps à attendre : Lord of Hatred sortira la semaine prochaine, le 28 avril 2026.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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