Diablo 4 : L'événement Massacre aux Enfers récompense les joueurs de divers butins en chassant des Gobelins, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 décembre 2024 à 14h52
Retrouvez les détails de l'événement Massacre aux Enfers disponible pendant les Fêtes de fin d'année 2024 sur Diablo IV.
Diablo 4 : L'événement Massacre aux Enfers récompense les joueurs de divers butins en chassant des Gobelins, les détails
Du 17 décembre à 19 heures au 2 janvier à la même heure, les joueurs de Diablo IV peuvent chasser des Gobelins à travers tout Sanctuaire pour déverrouiller des récompenses. En effet, ces créatures cupides envahissent les lieux pendant la périodes des Fêtes, et votre tâche sera de repousser les invasions à travers l'événement Massacre aux Enfers.

La chasse aux Gobelins est ouverte sur Diablo IV

Pendant deux semaines sur Diablo IV, vous aurez tout intérêt à vous allier à vos amis pour repousser les invasions des Gobelins au trésor et débloquer ainsi des récompenses de qualité. Plusieurs paliers octroyant chacun des butins différents peuvent être franchis, dont certains seront accessibles par le biais de la boutique (paliers 3 et 5). Les joueurs ayant acheté l'extension Vessel of Hatred recevront d'ailleurs plus de récompenses.

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Palier 1 – Sacoche de gobelin : 5 000 000 de gobelins abattus dans tout Sanctuaire.
  • Cache d'armes légendaires (comprend 3 objets légendaires ancestraux munis d'un affixe supérieur garanti)
  • 1 rune légendaire et 2 runes aléatoires**
  • Tribut des bas-fonds aléatoire**
Palier 2 – Sacoche de gobelin : 10 000 000 de gobelins abattus dans tout Sanctuaire.
  • Cache d'armes uniques et légendaires (comprend 1 objet unique ancestral et 3 objets légendaires ancestraux, tous munis d'un affixe supérieur garanti)
  • Tribut des bas-fonds aléatoire**
  • 1 rune légendaire, 3 runes aléatoires**
Palier 3 – Grande sacoche de gobelin : 15 000 000 de gobelins abattus dans tout Sanctuaire.
  • Trophée de monture Fruits de la moisson*
  • Cache d'armes uniques (comprend 3 objets légendaires ancestraux et 2 objets uniques ancestraux, tous munis d'un affixe supérieur garanti)
  • 5 tributs de la radiance des bas-fonds (solidaires)**
  • 2 runes légendaires, 3 runes aléatoires**
Palier 4 – Grande sacoche de gobelin : 25 000 000 de gobelins abattus dans tout Sanctuaire.
  • Trophée de monture Totem de jument de la moisson*
  • 3 objets uniques ancestraux (tous munis d'un affixe supérieur garanti)
  • 6 runes (3 légendaires, 2 rares, 1 aléatoire)**
  • Pièces de la Citadelle**
Palier 5 – Sacoche de gobelin mythique : 40 000 000 de gobelins abattus dans tout Sanctuaire.
  • 1 étincelle sublimée
  • Armure de monture Barde de jument de la moisson*
  • 3 objets uniques ancestraux, 8 objets légendaires ancestraux (tous munis d'un affixe supérieur garanti)
  • 8 runes (5 légendaires, 2 rares, 1 aléatoire)**
  • 3 tributs d'ascendance (solidaires)**
  • 5 tributs de la radiance (solidaires)**
  • 20 000 pièces de la Citadelle**
*Remarque : ces objets sont à récupérer dans la boutique après avoir été débloqués.
**Récompense exclusive aux personnes qui possèdent Vessel of Hatred.
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Toutes les récompenses devront être réclamées avant le 2 janvier, au risque de les perdre. Qui plus est, des cosmétiques en lien avec l'univers de WoW seront aussi disponibles, et la Bénédiction de la Mère fera son retour, ce qui implique des gains d'expérience et d'or supplémentaires. Enfin, les joueurs n'ayant pas encore testé Vessel of Hatred auront l'opportunité d'incarner un Sacresprit du 19 décembre au 3 janvier gratuitement.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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