Diablo 4 fête ses deux ans et des surprises vous attendent

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 juin 2025 à 14h35
Diablo IV a deux ans en juin 2025, et Blizzard célèbre cela en offrant quelques cadeaux aux joueurs.
Diablo 4 fête ses deux ans et des surprises vous attendent
Diablo IV en est à sa huitième saison et fête ses deux ans en juin 2025. Pour célébrer cela, un événement organisé du 3 au 17 juin à 19 heures vous permet d'obtenir quelques récompenses et de profiter des bienfaits de la bénédiction de la Mère.

Des récompenses sont disponibles avec l'événement anniversaire des 2 ans de Diablo IV

Pour fêter le second anniversaire de Diablo IV, Blizzard vous propose de récupérer de nouveaux cosmétiques à travers le reliquaire de l'événement anniversaire, du 3 au 17 juin. Ainsi, vous pouvez dès à présent commencer à collecter les objets suivants en échange d'or :
  • Lanterne de Solenflamme (trophée de monture)
  • Fanal de l'aube ardente (trophée de monture)
  • Épée de Lève-soleil (épée ornementale)
  • Épée de Solenflamme (épée à deux mains ornementale)
  • Barbelés brûlants (arme d'hast ornementale)
  • Arc de l'aube ardente (arc ornemental)
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Retour de la bénédiction de la Mère

En plus de cela, la bénédiction de la Mère, un buff octroyant +35 % d'expérience et +50 % d'or, est de nouveau disponible. Ce bonus s'applique aux royaumes saisonniers et éternels, et à tous les niveaux de monde. Un don de l'arbre supplémentaire est également accordé dans le cache en échange de faveurs sinistres, si bien que les plus chanceux parmi vous auront peut-être l'occasion de décrocher ainsi la pièce qui leur manquait. La bénédiction de la Mère arrive un mois avant la fin de la saison 8, alors ne manquez pas d'en profiter pour monter un personnage secondaire et profiter du Retour de Belial avant que ce chapitre ne soit clôturé.

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La prochaine saison de Diablo IV vous fera bénéficier des pouvoirs horadriques tout en vous proposant une activité spéciale dans les donjons du Cauchemar, et devrait sortir au début du mois de juillet 2025.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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