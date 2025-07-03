Diablo 4 : Emblèmes d'intensification, comment obtenir des clés pour les Cauchemars grandissants ?

Retrouvez des indications pour vous aider à récupérer les clés des Cauchemars grandissants en saison 9 de Diablo IV, les Emblèmes d'intensification (Escalation Sigils).
La saison 9 de Diablo IV
a démarré le 1er
juillet 2025 et suit la thématique des pouvoirs horadriques. Concrètement, les joueurs peuvent améliorer l'une de leurs compétences grâce à l'artisanat de sorts, et participer à une nouvelle activité dans les donjons du Cauchemar, les Cauchemars grandissants (Escalation Nightmares)
. Or, pour ce faire, il est indispensable de disposer d'une clé, et nous vous expliquons ci-dessous comment obtenir des Emblèmes d'intensification en saison 9 de Diablo IV (Escalation Sigils).
À quoi servent les Emblèmes d'intensification en saison 9 de Diablo IV ?
Pour récupérer des joyaux horadriques et une quantité importante de butins légendaires ou des composants en saison 9
de Diablo IV
, la meilleure solution consiste à participer à la nouvelle activité, les Cauchemars grandissants
. Concrètement, vous enchaînez 3 donjons du Cauchemar en accumulant à chaque fois un affixe négatif, jusqu'à accèder au boss Astaroth. Notez que ce dernier ne se montrera pas si vous n'évoluez pas en mode de difficulté Tourment I au minimum.Les Emblèmes d'intensification sont des clés permettant d'accèder aux Cauchemars grandissants
, de la même manière que les Boussoles infernales ouvrent l'entrée des Hordes infernales. Il est donc primordial d'en récolter un maximum afin de pouvoir participer à cette activité inédite sur Diablo IV
.
Où trouver des Emblèmes d'intensification ?
En commençant votre aventure à Sanctuaire en saison 9
, vous obtiendrez vos premiers Emblèmes d'intensification
par le biais de la réputation saisonnière, la Connaissance horadrique
. Rendez-vous alors à Cerrigar pour consulter votre avancée et recevoir vos récompenses ; les caches de monnaies peuvent en contenir. Vous en récupérerez aussi quelques-uns en complétant les quêtes saisonnières
.
La meilleure méthode pour farmer des Emblèmes d'intensification
est néanmoins de se rendre dans les donjons du Cauchemar et d'y rechercher des Chambres horadriques
. Le coffre de butins débloqué une fois ces mini-donjons terminés peut vous offrir un Emblème d'intensification
.
Le coffre est susceptible de contenir l'une de ces clés
en mode de difficulté Tourment I à IV
. En d'autres termes, plus vous participerez aux activités saisonnières axées sur les donjons du Cauchemar, plus vous recevrez d'Emblèmes d'intensification
, d'autant que des Chambres horadriques peuvent être trouvées au cours des Cauchemars grandissants.
Notez enfin que les difficultés les plus élevées vous rapporteront davantage de clés, et qu'il est conseillé d'attribuer vos cendres dans les bénédictions saisonnières
à la catégorie associée aux Emblèmes d'intensification.
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