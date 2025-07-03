Diablo 4 : Emblèmes d'intensification, comment obtenir des clés pour les Cauchemars grandissants ?

Le coffre est susceptible de contenir l'une de cesen mode de difficulté. En d'autres termes, plus vous participerez aux activités saisonnières axées sur les donjons du Cauchemar, plus vous recevrez d, d'autant que des Chambres horadriques peuvent être trouvées au cours desNotez enfin que les difficultés les plus élevées vous rapporteront davantage de clés, et qu'il est conseillé d'attribuer vos cendres dans lesà la catégorie associée aux Emblèmes d'intensification.