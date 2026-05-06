Diablo 4 : Des centaines de Gobelins peuvent apparaître en donjon grâce aux plans de guerre

"Osteberg" a partagé une technique sur Diablo IV visant à faire apparaître des centaines de Gobelins en donjon, une prouesse rendue possible grâce aux plans de guerre de Lord of Hatred.

Sur Diablo IV, les Gobelins sont des créatures que l'on apprécie toujours de rencontrer, et plus il y en a, mieux c'est. Lord of Hatred a introduit le système des plans de guerre, et contre toute attente, cela a donné naissance à une méthode visant à faire apparaître des Gobelins en masse.

Plus de 700 Gobelins peuvent être rencontrés en donjon sur Diablo IV grâce à cette méthode

Éliminer des Gobelins par centaines est sans nul doute le rêve que partagent les joueurs de Diablo IV, et cela est désormais possible sur Lord of Hatred grâce aux plans de guerre. En effet, "Osterberg" a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle il présente une technique pour que les donjons que vous parcourez soient envahis par ces créatures généreuses, et que vous receviez des butins en abondance.

La marche à suivre pour obtenir ce résultat est la suivante :

Choisir le Gobelin Gelatinous Cyrus → il s'agit du bleu qui se divise en deux Gobelins lorsqu'il est tué, qui eux-mêmes se diviseront en 3 Gobelins, soit 9 Gobelins. Activer le nœud « Gauntlet » dans l'arbre de donjons des plans de guerre

Concrètement, ce nœud vous permet d'affronter une nouvelle fois les ennemis tués près d'un shrine en donjon, par exemple le Boucher, mais cela fonctionne quelque peu différemment avec le Gobelin Gelatinous Cyrus. En effet, le Gobelin d'origine se sera divisé en 9, et reviendra à la vie en tant que 9 Gelatinous Cyrus, et non pas les versions plus faibles. De ce fait, un shrine vous apportera automatiquement 9 apparitions, soit 81 Gobelins.

Pour que ce montant augmente considérablement, il faut trouver une zone abritant deux shrines :

Éliminez le Gobelin et ses apparitions près du premier sanctuaire ; Déplacez-vous vers le second shrine en veillant à conserver le buff ; Pendant ce temps, le premier shrine va récupérer toutes les âmes, celles des 81 Gobelins éliminés à proximité du second (il faut aller vite) ; Retournez au premier shrine sans tarder : si vous y parvenez, alors 81 nouveaux Gobelins seront à affronter, soit jusqu'à 729 créatures.

"Osterberg" a précisé qu'il n'est pas certain que le jeu autorise un montant si élevé d'apparitions, des ralentissements pourraient se produire, voire un crash du jeu. Lui-même n'a pas réussi à tous les vaincre, tant les butins étaient nombreux, et qu'il n'était même plus possible de voir les Gobelins.

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Si votre configuration le permet, n'hésitez donc pas à tester cette méthode, qui pourrait attirer l'attention de Blizzard d'ici peu. Le développeur pourrait apporter un correctif, alors ne tardez pas à récupérer un maximum de loots tant que cela est permis.