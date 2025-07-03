Diablo 4 : Correctif du 3 juillet 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 juillet 2025 à 11h28
Retrouvez ce qu'a apporté le correctif du 3 juillet 2025 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : Correctif du 3 juillet 2025, les détails de la mise à jour
La saison 9 de Diablo IV a été lancée le mardi 1er juillet 2025, et des problèmes divers sont venus quelque peu entacher l'expérience des joueurs. En effet, la mécanique saisonnière, c'est-à-dire l'artisanat de sorts, a frustré certains parmi vous parce que les Arcanes, des pouvoirs horadriques renforçant celui de votre catalyseur, étaient difficiles à acquérir. Il est vrai qu'en parcourant de nombreux donjons du Cauchemar, beaucoup peinaient à les récupérer dans les Chambres horadriques. Pour améliorer les choses, Blizzard a apporté un petit correctif le 3 juillet 2025.

Correctif du 3 juillet de Diablo IV (saison 9)

  • Résolution d'un problème à cause duquel les Fioles horadriques ne tombaient pas au taux prévu.
  • Le taux de butin des Arcanes en dans les Chambres horadriques a été augmenté de manière significative.
  • Résolution d'un problème à cause duquel les Emblèmes de Donjons du Cauchemar n'étaient pas accordés à la suite de la complétion d'un Donjon du Cauchemar.
  • Améliorations de stabilité.
Il existe encore des problèmes en lien avec les chambres horadriques. Actuellement, le portail menant vers la chambre n'est pas cliquable dès son apparition, c'est pourquoi il se peut que d'autres correctifs soient déployés prochainement.

correctif-d4-3juillet
Nous tenions aussi à attirer votre attention à propos de l'apparition d'Astaroth au cours de l'activité des Cauchemars grandissants : si vous n'avez pas atteint au moins le mode de difficulté Tourment I, vous ne pourrez pas affronter Astaroth. Même si les choses étaient différentes sur le PTR, il ne s'agit pas d'un bug, mais de l'intention du développeur. Pour rappel, ce boss est susceptible de laisser tomber de puissants joyaux horadriques, alors hâtez-vous d'accèder au Tourment I si vous êtes pressé d'optimiser au mieux votre personnage.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Diablo 4 : Le correctif du 14 juillet 2026 augmente vos chances de récupérer des objets mythiques, les détails de la mise à jour
Diablo IV 12 juillet 2026

Diablo 4 : Le correctif du 14 juillet 2026 augmente vos chances de récupérer des objets mythiques, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails du correctif du 14 juillet 2026 de Diablo IV dans cet article : les objets mythiques se feront enfin moins rares.
Diablo 4 : Récupérer des objets mythiques est devenu un véritable parcours du combattant en saison 14
Diablo IV 06 juillet 2026

Diablo 4 : Récupérer des objets mythiques est devenu un véritable parcours du combattant en saison 14

La refonte du système des objets mythiques de la saison 14 de Diablo IV ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté, bien au contraire.
Diablo 4 : Table des loots uniques des boss de repaire en saison 14 (Lord of Hatred)
Diablo IV 01 juillet 2026

Diablo 4 : Table des loots uniques des boss de repaire en saison 14 (Lord of Hatred)

Retrouvez les butins uniques de tous les boss tourmentés de la saison 14 de Diablo IV, la saison de l'éveil de la Mort, dans cet article.

commentaire (0)