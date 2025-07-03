Diablo 4 : Correctif du 3 juillet 2025, les détails de la mise à jour

Retrouvez ce qu'a apporté le correctif du 3 juillet 2025 de Diablo IV dans cet article.
La saison 9 de Diablo IV
a été lancée le mardi 1er juillet 2025, et des problèmes divers sont venus quelque peu entacher l'expérience des joueurs. En effet, la mécanique saisonnière, c'est-à-dire l'artisanat de sorts, a frustré certains parmi vous parce que les Arcanes, des pouvoirs horadriques renforçant celui de votre catalyseur, étaient difficiles à acquérir. Il est vrai qu'en parcourant de nombreux donjons du Cauchemar, beaucoup peinaient à les récupérer dans les Chambres horadriques. Pour améliorer les choses, Blizzard a apporté un petit correctif le 3 juillet 2025.
Correctif du 3 juillet de Diablo IV (saison 9)
- Résolution d'un problème à cause duquel les Fioles horadriques ne tombaient pas au taux prévu.
- Le taux de butin des Arcanes en dans les Chambres horadriques a été augmenté de manière significative.
- Résolution d'un problème à cause duquel les Emblèmes de Donjons du Cauchemar n'étaient pas accordés à la suite de la complétion d'un Donjon du Cauchemar.
- Améliorations de stabilité.
Il existe encore des problèmes en lien avec les chambres horadriques. Actuellement, le portail menant vers la chambre n'est pas cliquable dès son apparition, c'est pourquoi il se peut que d'autres correctifs soient déployés prochainement.
Nous tenions aussi à attirer votre attention à propos de l'apparition d'Astaroth au cours de l'activité des Cauchemars grandissants : si vous n'avez pas atteint au moins le mode de difficulté Tourment I, vous ne pourrez pas affronter Astaroth.
Même si les choses étaient différentes sur le PTR, il ne s'agit pas d'un bug, mais de l'intention du développeur. Pour rappel, ce boss est susceptible de laisser tomber de puissants joyaux horadriques, alors hâtez-vous d'accèder au Tourment I si vous êtes pressé d'optimiser au mieux votre personnage.
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