Diablo 4 : Correctif du 14 janvier 2026, les détails de la mise à jour

Un correctif a été déployé sur Diablo IV le 14 janvier 2026, amenant surtout des solutions à des problèmes liés la Tour, au Paladin et au Sacresprit.
Quelques jours seulement après le déploiement de la première version de la Tour sur Diablo IV
, Blizzard a solutionné les problèmes les plus notables avec un correctif. Les Paladins sont particulièrement concernés par cette mise à jour, étant donné que des bugs ont été résolus, en particulier celui permettant à leur Jugement d'être appliqué normalement. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 14 janvier de Diablo IV
ci-dessous.
Correctif du 14 janvier 2026 de Diablo IV
La Tour et les Classements
Général
- La Tour débloque désormais ses paliers de la même manière que la Fosse.
Rencontres
- Les populations de monstres ont été ajustées afin d'être équitables pour les builds à distance comme au corps à corps.
- Les boss ont été ajustés pour supprimer des comportements indésirables tels que l'auto-soin et l'invisibilité.
- Les points de vie des boss ont été réduits afin d'être alignés sur ceux des boss de la Fosse.
Pylônes
Pylône de Puissance
- Suppression du délai entre la destruction de la cage d'un pylône et le moment où il peut être utilisé.
- Les points de vie des pylônes ont été réduits afin de les rendre moins résistants.
- Les pylônes ont été ajustés pour être plus équilibrés et éviter des enchaînements injustes dans l'ordre d'apparition.
Pylône de Vitesse
- Dégâts réduits de 4[x] à 3[x].
Pylône de Canalisation, Sanctuaire de Canalisation
- Le joueur obtient un bonus temporaire important de Vitesse d'attaque (+50 % de Vitesse d'attaque).
- Le joueur peut renverser les ennemis qu'il traverse.
- Gain de ressources par seconde afin de soutenir les builds qui consomment des ressources et ne bénéficient pas de la réduction de coût.
Orbes
- Les orbes tombent immédiatement à la mort du monstre et n'attendent plus la fin des effets post-mort (affixes d'élite comme Enchanté par le feu, certaines araignées, etc.).
- Si l'orbe tombe suffisamment près du joueur, elle apparaîtra plus près de lui afin d'éviter les allers-retours. Si le joueur est trop loin, l'orbe apparaîtra à l'emplacement du cadavre de l'ennemi qui l'a lâchée.
Qualité de vie
- Mourir ne fera plus jamais réapparaître les joueurs à l'étage précédent.
- Les portails de sortie apparaissent désormais plus près du joueur à la fin d'une tentative.
Mises à jour du jeu
Note des développeurs :
- Les dangers tournoyants dans certaines zones du donjon Coffre du Creuset ont été supprimés.
- Les Donjons de Pierre angulaire verrouillés apparaissent désormais sur la carte et affichent une infobulle décrivant les conditions nécessaires à leur déverrouillage.
- Diverses mises à jour ont été apportées à la Tour.
Avec la sortie de la Tour dans ce patch, nous avons apporté de très nombreux changements depuis les premières sessions de test lors du PTR de la Saison 11. Cela inclut de nombreuses améliorations de qualité de vie et des corrections de bugs. La Tour sera lancée en tant que Bêta, alors continuez à nous faire part de vos retours ! Pour plus de détails sur la Tour, vous pouvez consulter notre article de blog ici.
Note des développeurs :
- Les météores invoqués par l'Essence de Brasier infernal infligent désormais uniquement des dégâts sur la durée et ne causent plus de dégâts immédiats ni d'étourdissement aux joueurs touchés.
- Cette partie du pouvoir sera réactivée avec la sortie de ce patch.
- Lors d'une tentative de sanctification d'objets qui ne peuvent pas l'être, vous serez désormais mieux informé des raisons pour lesquelles la sanctification est impossible.
Corrections de bugs
Paladin
Correction d'un problème empêchant les fléaux d'être enchantés ou de tomber avec les affixes suivants :
De plus :
- Dégâts des coups critiques
- Dégâts
- Bonus de dégâts sur la durée
- Dégâts aux ennemis vulnérables
- Dégâts Overpower
- Coup de chance : gagner des ressources
- Correction d'un problème pouvant bloquer les Paladins lors de l'escalade.
- Correction d'un problème où Charge de bouclier pouvait ne pas toucher des ennemis proches du joueur.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait rester bloqué sur place en utilisant Advance assigned au bouton droit de la souris alors que March of the Stalwart était équipée.
- Correction d'un problème où l'amélioration Rite de miséricorde de Lumière sacrée rendait les Paladins non ciblables par le passif Peau toxique des Sacresprit en JcJ.
- Correction d'un problème où Étoile filante avec l'amélioration Chute libre et Ralliement avec l'amélioration Paroles de sacrifice ne généraient pas de résolution lorsque l'Aspect de Vaillance était équipé.
- Correction d'un problème empêchant l'Aspect de Vaillance d'être imprimé sur les emplacements d'équipement prévus.
- Correction d'un problème où le nœud de Force à côté du nœud rare Cuirassé dans le plateau de parangon Château était magique au lieu d'être normal.
- Correction d'un problème où le passif Renouveau conférait des soins au lieu de Fortification.
- Correction d'un problème permettant au joueur de sortir des limites et de rester bloqué en lançant Étoile filante vers un Mur de brouillard.
- Correction d'un problème où le lecteur d'écran ne lisait pas l'icône unique du Paladin sur les objets.
Sacresprit
Compétences
- Correction d'un problème empêchant les joueurs Sacresprit d'utiliser l'Armurerie avant le déblocage des Salles spirituelles.
- Correction d'un problème où les changements d'équilibrage ci-dessous pour Spiritborn, introduits lors de la Saison du Chaos infernal, avaient été involontairement annulés.
Rampant Crushing Hand
The Devourer
- Bonus de dégâts augmenté de 3 % à 5 %, jusqu'à 40 % au lieu de 24 %.
Harmonious Devourer
- Dégâts de ligne augmentés de 140 % à 200 %.
- Dégâts de projection augmentés de 40 % à 95 %.
Passif clé (Vital Strikes)
- Bonus de dégâts de poison augmenté de 50 % à 100 %.
Parangon
- Bonus de dégâts aux ennemis vulnérables augmenté de 80 % à 100 %.
In-Fighter
Viscous Shield
- Bonus de dégâts augmenté de 15 % à 30 %.
Bitter Medicine
- Bonus de dégâts cumulables augmenté de 1 % à 2 %.
Revealing
- Bonus de dégâts de poison augmenté de 40 % à 60 %.
- Bonus de dégâts augmenté de 15 % à 30 %, jusqu'à 60 % au lieu de 30 %.
Jeu de base
Accessibilité
- Correction d'un problème où le lecteur d'écran ne lisait pas correctement les boutons dans le menu des rangs de saison.
Donjons et la Fosse
- Correction d'un problème où le boss Adepte du Brasier infernal dans le donjon Hellish Descent pouvait quitter l'arène.
- Correction d'un problème où quitter rapidement une arène de boss après être entré dans une arène de boss mineur dans les Donjons de Pierre angulaire permettait d'éviter les rencontres.
- Correction d'un problème où la compétence Quitter le donjon pouvait téléporter le joueur au premier étage du Coffre du Creuset au lieu de l'extérieur du donjon.
- Correction d'un problème où des ennemis pouvaient apparaître indéfiniment au second étage de Enclave of Darkness.
- Correction d'un problème où la téléportation via la carte du monde vers le donjon Hellish Descent envoyait le joueur au mauvais endroit.
- Correction d'un problème où le portail du Repaire du Gardien dans la Fosse pouvait apparaître dans un endroit inaccessible.
- Correction d'un problème où Bélial pouvait être endommagé avant d'avoir complètement apparu dans la Fosse.
Gameplay
- Correction d'un problème empêchant les Druides d'utiliser l'Armurerie avant d'avoir débloqué les Bienfaits spirituels.
- Correction d'un problème où les récompenses de renommée précédemment obtenues pour les charges de potion supplémentaires s'appliquaient toujours pour certains joueurs.
- Correction d'un problème où les monstres élites avec l'affixe Buveur d'âmes pouvaient évoluer indéfiniment, devenant extrêmement grands et finalement impossibles à tuer. Qui aurait cru que boire des âmes était si efficace pour prendre de la masse ?
- Correction d'un problème où les montures ne parvenaient parfois pas à briser les barrières lors de l'utilisation de l'Éperon.
Interface utilisateur et expérience utilisateur
- Correction d'un problème où les Affixes supérieurs perdaient leur couleur de texte unique après avoir été améliorés via le Perfectionnement.
- Correction d'un problème où la barre de vie du boss était dupliquée après sa résurrection lors du combat contre les Âmes enlacées dans Enclave of Darkness.
- Correction d'un problème où la Robustesse ne s'affichait pas correctement lors de la comparaison d'objets.
- Correction d'un problème où l'effet visuel de l'affixe Enchanté par le poison pouvait persister après la fin des dégâts.
Divers
- Correction d'un problème où les joueurs à la manette pouvaient invoquer accidentellement Azmodan à nouveau en essayant de ramasser le butin après l'avoir vaincu.
- Diverses améliorations de stabilité, de performances, d'interface utilisateur et d'effets visuels.
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