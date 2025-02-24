Diablo 4 : Comment atteindre rapidement le niveau 60 sur son personnage secondaire en saison 7 ?

Découvrez une astuce pour passer niveau 60 de manière expéditive avec votre reroll sur Diablo IV dans cet article.
La saison des Maléfices de Diablo IV
a commencé en janvier 2025, et beaucoup parmi vous en ont terminé ou presque avec leur personnage principal et projettent d'en commencer un autre. Cependant, la phase de montée en niveau freine certains d'entre vous, même si nous pouvons considérer que l'expérience remportée dans les donjons ou les vagues infernales est tout de même significative. Afin de vous faire gagner du temps, nous vous présentons ici une façon d'accèder rapidement au niveau 60 en saison 7.
Comment passer niveau 60 en un temps record sur Diablo IV avec son reroll ?
La montée en niveau sur Diablo IV
n'est pas toujours une partie de plaisir, mais une méthode existe pour aller plus vite et atteindre rapidement le niveau maximal. Comme au cours des saison précédentes, l'ouverture des Caches de l'Arbre des Murmures accorde un montant important d'expérience
, et par chance, il est aisé d'en obtenir une multitude à l'heure actuelle grâce aux Chasses aux têtes, l'activité phare de la saison 7. Ces Caches peuvent en effet être placés dans votre coffre, lui-même accessible à l'ensemble de vos personnages. Autrement dit, vous pouvez farmer des Caches avec votre personnage principal et les faire ouvrir par votre reroll.
Wowhead a communiqué les montants exacts offerts par les Caches de chaque niveau de Tourment
, et le nombre nécessaire pour passer niveau 60
avec cette méthode, sachant qu'il vous faudra un total de 37 027 000 de points d'expérience si vous commencez au niveau 1.
|Tourment
|Expérience par Cache
|Nombre de Caches requis pour passer du niveau 1 à 60
|1
|370 270
|100
|2
|740 540
|75
|3
|1 110 810
|50
|4
|1 481 080
|25
Vous aurez ainsi besoin de 25 Caches provenant d'un monde en Tourment 4 pour atteindre le niveau 60 avec votre personnage secondaire, ce qui ne devrait en pratique pas vous prendre beaucoup de temps. En outre, les récompenses obtenues dans les Caches seront utilisables par le personnage qui les ouvre
, c'est-à-dire que vous pourrez en plus espérer remporter des pièces de haut niveau pour votre reroll. Cette façon de monter en niveau est ainsi la plus efficace sur Diablo IV
, alors n'hésitez pas à en abuser pour tester toutes les classes et profiter au mieux de la saison des Maléfices.
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