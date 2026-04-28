Diablo 4 : Combien d'heures faut-il pour terminer la campagne de Lord of Hatred ?

Lord of Hatred, la seconde extension de Diablo IV, est disponible depuis le mardi 28 avril 2026. Retrouvez une estimation du temps nécessaire pour compléter la campagne dans cet article.

Après de longs mois d'attente, Lord of Hatred est disponible pour le plus grand plaisir des joueurs de Diablo IV, qui peuvent se lancer à la poursuite de Méphisto et découvrir un endgame totalement inédit. Or, avant de se lancer à corps perdu dans les plans de guerre, le cube horadrique ou même la pêche, il convient de compléter les quêtes principales. Afin de vous aider à vous organiser, nous vous indiquons ici le temps nécessaire pour terminer la campagne de Lord of Hatred.

Combien d'heures faut-il prévoir pour achever la campagne de Lord of Hatred ?

Comme pour Vessel of Hatred, la première extension de Diablo IV, le second volet de Diablo IV comprend aussi une campagne assez fournie, axée sur le voyage vers Skovos et le démon Méphisto. Selon nos estimations et les retours des joueurs, vous aurez besoin d'environ entre 10 et 12 heures pour terminer la campagne de Lord of Hatred, en ne vous pressant pas. Si vous n'avez que faire du Lore, et que vous passez toutes les cinématiques, le temps nécessaire se réduit drastiquement : entre 5 et 6 heures.

Par ailleurs, pour aller plus vite, nous vous recommandons d'évoluer avec un build de leveling. Qui plus est, opter pour le mode de difficulté normal vous fera, en toute logique, aller bien plus vite. Certains joueurs ont ainsi réussi à compléter la campagne de Lord of Hatred de cette façon en 5 heures.

En jouant 2 heures par jour, vous pourriez donc en avoir fini avec les quêtes principales au bout de 3 jours, ce qui vous permettra de découvrir rapidement toutes les nouveautés de l'endgame de l'extension, mais aussi de vous adonner à l'optimisation de votre équipement puis à votre montée dans les Tourments. Pour rappel, Lord of Hatred se veut plus difficile que Vessel of Hatred, si bien que de nombreux défis vous attendent une fois la campagne achevée.

Rappelons également que tous les aficionados de Diablo 4 peuvent profiter des sièges Secretlab aux couleurs de la licence, de quoi personnaliser son setup de la meilleure des manières.