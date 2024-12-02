Diablo 4 : Certains affixes d'objets vont être limités à certaines classes, les détails

Diablo 4 : Récupérer des objets mythiques est devenu un véritable parcours du combattant en saison 14
La refonte du système des objets mythiques de la saison 14 de Diablo IV ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté, bien au contraire.
Les objets qui possèdent des affixes spécifiques à une classe ne sont plus restreints à cette classe. À la place, l'affixe spécifique est maintenant limité à une classe donnée.
Les objets et affixes qui ne peuvent pas être utilisés par votre classe actuelle indiqueront clairement, dans les infobulles, quelles classes peuvent les utiliser grâce à une icône représentant la classe.
- Note des développeurs : Tous les affixes inactifs en raison de leur incompatibilité avec votre classe seront explicitement indiqués comme désactivés dans les infobulles des objets.
La liste suivante détaille les affixes désormais restreints à une classe spécifique ou dont la restriction de classe a été mise à jour.
Limités aux Barbares
- Note des développeurs : La majorité de ces affixes proviennent des recettes de Trempe spécifiques à une classe. Pour les obtenir sur d'autres classes, l'objet doit être amélioré (tempered) par la classe qui y a accès, puis transféré.
Limités aux Nécromanciens
- Dégâts aux ennemis blessés (Damage to Injured)
- Damage with Dual-Wielded Weapons
- Damage after Swapping Weapons
Limités aux Voleurs
- Ultimate Cooldown Reduction
- Damage While Fortified
- Blood Orbs restore essence
Limités aux Sorciers
- Damage to Poisoned Enemies
- Lucky Hit: Chance to Daze
- Bonus Maximum Life while Dark Shroud is Active
Limités aux Barbares et aux Nécromanciens
- Bonus Fire Damage
- Bonus Cold Damage
- Bonus Lightning Damage
- Damage to Frozen enemies
- Increased Freeze Duration
- Damage to Immobilized Enemies
- Lucky Hit: Chance to Heal
Limités aux Barbares et aux Sorciers
- Thorns while Fortified
Limités aux Barbares, Nécromanciens, Druides et Sorciers
- Bonus Crowd Control Duration
- Ultime Casting Ultimate Restores Resource
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