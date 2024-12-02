Diablo 4 : Certains affixes d'objets vont être limités à certaines classes, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 décembre 2024 à 12h21
Retrouvez les détails des modifications prévues relatives aux limitations d'affixes par classe sur Diablo IV avec la mise à jour 2.1 dans cet article.
Diablo 4 : Certains affixes d'objets vont être limités à certaines classes, les détails
La saison 7 de Diablo IV approche et est actuellement en phase de tests, et dans le cadre du patch 2.1, Blizzard a annoncé des changements relatifs aux affixes présentés par l'équipement. Avec cette mise à jour, seuls certains affixes bien définis seront désormais limités à une classe. Les concernés sont surtout ceux obtenus avec le système de trempe. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'annonce effectuée par le développeur ci-dessous.

Les changements à venir pour les affixes avec le patch 2.1 de Diablo IV

Les objets qui possèdent des affixes spécifiques à une classe ne sont plus restreints à cette classe. À la place, l'affixe spécifique est maintenant limité à une classe donnée.
  • Note des développeurs : Tous les affixes inactifs en raison de leur incompatibilité avec votre classe seront explicitement indiqués comme désactivés dans les infobulles des objets.
Les objets et affixes qui ne peuvent pas être utilisés par votre classe actuelle indiqueront clairement, dans les infobulles, quelles classes peuvent les utiliser grâce à une icône représentant la classe.

La liste suivante détaille les affixes désormais restreints à une classe spécifique ou dont la restriction de classe a été mise à jour.
  • Note des développeurs : La majorité de ces affixes proviennent des recettes de Trempe spécifiques à une classe. Pour les obtenir sur d'autres classes, l'objet doit être amélioré (tempered) par la classe qui y a accès, puis transféré.
Limités aux Barbares
  • Dégâts aux ennemis blessés (Damage to Injured)
  • Damage with Dual-Wielded Weapons
  • Damage after Swapping Weapons
Limités aux Nécromanciens
  • Ultimate Cooldown Reduction
  • Damage While Fortified
  • Blood Orbs restore essence
Limités aux Voleurs
  • Damage to Poisoned Enemies
  • Lucky Hit: Chance to Daze
  • Bonus Maximum Life while Dark Shroud is Active
Limités aux Sorciers
  • Bonus Fire Damage
  • Bonus Cold Damage
  • Bonus Lightning Damage
  • Damage to Frozen enemies
  • Increased Freeze Duration
  • Damage to Immobilized Enemies
  • Lucky Hit: Chance to Heal
Limités aux Barbares et aux Nécromanciens
  • Thorns while Fortified
Limités aux Barbares et aux Sorciers
  • Bonus Crowd Control Duration
Limités aux Barbares, Nécromanciens, Druides et Sorciers
  • Ultime Casting Ultimate Restores Resource
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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