Diablo 4 célèbre ses 3 ans avec un événement spécial en juin 2026

Des surprises vous attendent sur Diablo IV en juin 2026. Le jeu va fêter ses 3 ans avec des cadeaux, des gobelins et un buff d'expérience.

En juin 2026, Diablo IV, qui vient tout juste de recevoir sa seconde extension avec Lord of Hatred, va fêter son troisième anniversaire. Pour célébrer cela comme il se doit, Blizzard vous propose de participer à des événements, et le développeur vous offrira également quelques cadeaux.

Diablo IV a 3 ans, des surprises vous attendent en juin

Du 2 au 4 juin 2026, ne manquez pas de vous connecter à Diablo IV pour jouer à des événements à durée limitée et recevoir des ornements d'arme gratuits. La bénédiction de la Mère sera aussi active dès le début des festivités, le 2 juin à 19 heures en France, ce qui vous fera bénéficier d'un bonus d'expérience sur l'ensemble des royaumes. En même temps, la Marche des gobelins effectuera son retour, avec son fameux tableau de réputation. Si vous atteignez le dernier rang, vous obtiendrez la parure crédo sacré.

En plus de cela, dès le 1er juin à 21 heures, un nouveau cadeau sera disponible chaque jour dans la boutique en jeu. Au total, vous pourrez en récupérer 5, et aurez jusqu'au 9 juin pour réclamer ces butins.

Jour 1 – Serre de Corbeau-de-sang (ornement d'épée à une main)

Jour 2 – Baroud d'honneur du roi Kanai (ornement de bouclier)

Jour 3 – Mutilatrice nangari (ornement de dague)

Jour 4 – Odium de suzerain (hache à deux mains)

Jour 5 – Griffes de Doigts-de-Feu (ornement de couteau de brèche)

Le développeur souhaite ainsi récompenser votre fidélité, et en a profité pour avertir la communauté : « la fête ne fait que commencer », puisque 2026 incarne aussi l'année des 30 ans de la franchise.