Diablo 4 célèbre le Nouvel An lunaire 2026, les détails de l'événement

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 février 2026 à 12h35
Découvrez ce que vous réserve l'événement de l'Éveil lunaire 2026 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 célèbre le Nouvel An lunaire 2026, les détails de l'événement
Du 12 février au 26 février 2026, les joueurs de Diablo IV vont pouvoir expérimenter l'événement Éveil lunaire sur l'ensemble des royaumes, éternels et saisonniers. En effet, Blizzard vous proposez de fêter le Nouvel An lunaire à Sanctuaire, et de bénéficier notamment d'un bonus d'expérience majeur.

L'événement Éveil lunaire arrive sur Diablo IV en février 2026

Durant l'événement Éveil lunaire 2026 célébrant l'année du cheval sur Diablo IV, vous êtes invité à vous rendre au marché de la Lune à Ked Bardu dans l'optique d'échanger votre faveur ancestrale contre des coffres contenant des dons des ancêtres incessants, ainsi que des récompenses décoratives.

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Pour ce faire, vous devrez d'abord vous intéresser aux sanctuaire lunaires, qui remplacent les sanctuaires classiques pendant les festivités. En les activant, ils vous accorderont un bonus d'expérience de 100 %, et seront visibles grâce à une icône sur votre carte. Ces sanctuaires lunaires vous offriront également des bonus variés :
  • Sanctuaire d'artillerie – Les incantations ont une chance de faire apparaître une bombe sainte.
  • Sanctuaire d'onde de choc – Chaque explosion déclenche un bombardement multiple.
  • Sanctuaire de canalisation – Augmente votre vitesse d'attaque et octroie des chances de réinitialiser vos temps de recharge.
  • Sanctuaire de conduction – Invoque régulièrement de puissants éclairs.
  • Sanctuaire de cupidité – Vous avez une chance d'invoquer un gobelin au trésor. Lorsque le sanctuaire est actif, le fait de tuer des adversaires invoque un gobelin au trésor.
  • Sanctuaire mortel – Vous avez une chance d'exécuter instantanément un monstre touché, ce qui effraie les monstres à proximité. À noter que cela inclut les monstres élites, mais exclut les boss et les autres personnages-joueurs.
  • Sanctuaire béni – Vous renvoyez tous les dégâts subis. Les dégâts renvoyés dépendent du niveau du personnage et de la difficulté.
En effectuant cela, vous améliorerez votre réputation, et obtiendrez :
  • 6 récompenses ornementales sur le thème lunaire, dont la monture Consort de Trag'Oul
  • une étincelle sublimée
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Une fois que vous aurez atteint le rang maximal de 10, vous recevrez des dons des ancêtres incessants. Rendez-vous alors dès le 12 février à 19 heures sur Diablo IV pour récupérer l'ensemble de ces butins en activant des sanctuaire lunaires.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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