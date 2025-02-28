Diablo 4 : Blizzard dévoile sa position au sujet d'un système de filtrage des loots

Blizzard a donné des nouvelles concernant l'ajout d'un éventuel système de filtrage des butins sur Diablo IV.
Sur Diablo IV
, les joueurs ramassent des quantités astronomiques de butins. En participant à une vague infernale ou une chasse aux têtes, les sacs se remplissent de manière parfois alarmante, si bien qu'un système de filtrage
est demandé depuis longtemps par la communauté. Blizzard a partagé sa position à ce sujet en février 2025.
La fonctionnalité de filtrage des loots ne verra pas le jour sur Diablo IV
L'une des demandes récurrentes des joueurs de Diablo IV
à l'intention de Blizzard ne sera malheureusement pas d'actualité dans un avenir proche. En effet, dans une session de questions-réponses, le développeur a indiqué qu'aucun système de filtrage de butins ne sera ajouté sur le jeu.
Même si beaucoup sont fatigués de trier sans cesse leur inventaire et se sentent rapidement submergés par le nombre impressionnant de butins qu'ils reçoivent, Blizzard n'envisage tout de même pas d'inclure un filtrage des loots sur le jeu, et ce pour une raison précise.
Ainslyn Hall, game designer de Diablo IV
, a déclaré que « notre philosophie concernant le butin est que nous voulons que les joueurs utilisent l'ensemble des objets obtenus », en les vendant ou en les recyclant, d'autant que cela a pour vertu d'alimenter l'économie et les systèmes du jeu.
Il est vrai que si vous ne recyclez pas suffisamment d'objets, vous pourriez rencontrer quelques déconvenues au bout d'un moment en réinitialisant votre perfectionnement ou un cherchant un enchantement spécifique sur une pièce d'équipement. Les composants acquis grâce aux butins sont incontournables pour s'optimiser, et même si vous êtes chanceux et que vous n'en avez plus besoin, avoir davantage d'or est toujours appréciable. D'un autre côté, beaucoup de joueurs ont pris l'habitude de lâcher les pièces dont ils ne veulent pas dans la nature, témoignant qu'il existe tout de même un contraste entre la réalité du terrain et la théorie de Blizzard.
Même si l'espoir d'un ajout d'un système de filtrage des loots existait au sein de la communauté de Diablo IV
depuis que le directeur Joel Shely l'avait sous-entendu en 2023, il est aujourd'hui vain de s'y accrocher. Pour améliorer le confort des joueurs, Blizzard pourrait néanmoins ajouter des forgerons et des marchands dans les lieux stratégiques afin de vous éviter des allers et retours en ville, par exemple pendant une vague infernale, mais le développeur n'a pas évoqué une telle solution pour l'instant.
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