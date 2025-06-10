Diablo 4 : 3 nouveaux familiers devraient être ajoutés en saison 9

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 juin 2025 à 11h30
Les joueurs de Diablo IV devraient pouvoir parcourir Sanctuaire accompagnés de nouveaux familiers en saison 9.
Diablo 4 : 3 nouveaux familiers devraient être ajoutés en saison 9
La saison 9 de Diablo IV, les Péchés d'Horadrim, arrivera en juillet et sera pour les joueurs l'occasion d'accroître leur puissance grâce à l'artisanat de sorts, mais aussi de redécouvrir des donjons du Cauchemar qui accueilleront une activité endgame inédite. Comme d'habitude, d'autres nouveautés seront aussi de la partie, et l'une d'entre elles concernerait la possibilité de récupérer 3 familiers supplémentaires.

De nouveaux familiers devraient débarquer en saison 9 de Diablo IV

Même si Blizzard a partagé de nombreux détails relatifs à la saison 9 de Diablo IV, le développeur ne s'est pas montré particulièrement bavard concernant les potentiels nouveaux familiers à faire leur entrée à Sanctuaire. En juin 2025, quelques semaines avant la sortie des Péchés d'Horadrim et à la suite du déploiement des serveurs de tests, nos confrères de Wowhead ont révélé que 3 nouveaux familiers devraient faire leur entrée sur le jeu. Il s'agirait de deux chèvres, une couleur camel et une aux teintes infernales, et d'un chien des enfers. 
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Les chèvres seraient obtenables en échange de Platines, tandis que le chien pourrait être acquis par l'intermédiaire du Reliquaire. Ces informations n'ont toutefois pas été confirmées par le développeur, et il se pourrait donc que les modalités d'acquisition évoluent avant le lancement de la saison 9, même s'il faut admettre que les données communiquées par Wowhead sont rarement incorrectes.

Après le fameux Dorian, la superbe chouette Orinocta et les adorables félins, la collection de familiers de Diablo IV devrait encore s'agrandir pour le plus grand bonheur des collectionneurs. La saison 9 débutera en juillet 2025.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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