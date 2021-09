Quantic Dream travaillerait sur un jeu Star Wars

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis que Electronic Arts a perdu l'exclusivité d'édition des jeux Star Wars, plusieurs studios vont se pencher sur le sujet, dont Ubisoft qui nous prépare un monde ouvert . Quantic Dream pourrait également faire partie des sociétés qui s'attaqueront à l'un des univers les plus célèbres de la culture populaire selon les dernières rumeurs.Le studio français, qui n'a rien sorti depuis 2018 et DETROIT: Become Human (bien que les portages PC aient vu le jour entre-temps),, une première. Ces informations ne sont pas officielles et émanent, notamment, de Tom Henderson, insider qui s'est fait connaître avec les informations qu'il a relayées pour les licences Battlefield et Call of Duty, très souvent justes.Ici, il n'a pas explicitement mentionné Quantic Dream et Star Wars, mais il a partagé sur Twitter une image de DETROIT: Become Human avec des sabres laser en superposition. Ces suggestions avaient aussi été avancées il y a quelques jours par le YouTuber français Gautoz , qui a lui été plus direct en annonçant que le studio travaillait avec Disney sur un jeu Star Wars.Si tel est le cas, nous devrions avoir une officialisation dans les mois à venir, puisque le projet n'en serait qu'à ses balbutiements. Notez cependant que le contrat avec Sony étant terminé, le jeu ne devrait pas être exclusif aux consoles PlayStation.Rappelons, en attendant d'en savoir plus, qu'un remake de Star Wars: Knights of The Old Republic a récemment été annoncé sur PS5 et PC