Star Wars: Knights Of The Old Republic Remake annoncé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les rumeurs ont été nombreuses à son sujet, et l'officialisation vient d'avoir lieu. Star Wars: Knights Of The Old Republic va bien se doter d'un remake, développé par Aspyr, société qui a déjà réalisé plusieurs jeux de la licence Star Wars, avec naturellement la participation de Lucasfilm Games, qui a été relancé il y a plusieurs mois.Nous n'avons que peu d'informations sur ce remake à l'heure actuelle, et le teaser présenté ne nous apprend pas grand-chose,. Sony précisent que le jeu proposera des graphismes améliorés et des fonctionnalités modernes, mais qu'ils restent fidèles à l’histoire et aux personnages.Malheureusement si cette annonce nous a évidemment tous ravis au plus haut point, il semblerait que le remake de... Le fait que le jeu soit édité par Sony et qu'aucune mention des PC n'ait été faite laisse penser que les PC et consoles Xbox ne pourront pas y jouer, tout du moins dans les mois suivant son lancement.Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée, suggérant qu'il faille patienter encore quelque temps avant de pouvoir découvrir le remake de l'un des jeux Star Wars les plus populaires. L'original est sorti en 2003 et a très vite su séduire le cœur des joueurs.