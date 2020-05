Detroit: Become Human, Heavy Rain, et Beyond: Two Souls arrivent sur Steam

Les trois jeux Quantic Dream ne seront plus une exclusivité Epic Games Store sur PC dès le mois de juin, puisque ces derniers font leur arrivée sur Steam.

Une Édition Collector annoncée pour Detroit: Become Human

Because surprises are better when there’s two, here’s a glimpse of the upcoming Detroit: Become Human Collector's Edition! Preorder available soon. #QuanticStream pic.twitter.com/JkUhHSNmpS — QUANTIC DREAM (@Quantic_Dream) May 25, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

. Si leur démo est, d'ores et déjà, jouable, il va falloir patienter jusqu'au 18 juin pour jouer à la version complète.Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que sont ces anciennes exclusivités Sony, sachez que Quantic Dream propose avec Detroit: Become Human Heavy Rain , et Beyond: Two Souls . De ce fait, les titres possèdent une importante rejouabilité.Finalement, sachez que pour ce portage les développeurs ont fait les choses convenablement, puisque si votre PC vous le permet, les jeux peuvent tourner en 4K et 60 images par secondes.Outre cette annonce, le studio français a également précisé qu'une. Quantic Dream nous informe que l'ouverture des précommandes aura prochainement lieu.