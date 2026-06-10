L'ultime mise à jour de Destiny 2 propulse le jeu au sommet sur Steam

Alors que Bungie a déployé l'ultime mise à jour de Destiny 2, le célèbre jeu de tir enregistre un pic d'audience inattendu sur Steam. Un sursaut de popularité ironique pour un titre qui s'apprête à tirer sa révérence.

Le jour même où Destiny 2 a reçu sa toute dernière mise à jour de contenu, marquant la fin officielle de son modèle de jeu en tant que service, les joueurs ont afflué en masse. Ce rassemblement massif résonne comme une célébration d'adieu, mais aussi comme un message fort envoyé aux développeurs et à l'éditeur.

Un afflux massif de joueurs pour l'ultime patch

Avec un pic dépassant les 167 000 joueurs connectés simultanément sur Steam, Destiny 2 signe une performance exceptionnelle. Selon les données relayées par SteamDB, le jeu d'action en ligne n'avait pas connu une telle effervescence depuis le lancement de l'épisode Echoes en juin 2024, soit il y a deux ans.

Ce sursaut de fréquentation est d'autant plus remarquable qu'il intervient au moment précis où le studio annonce l'arrêt définitif des ajouts majeurs de contenu. Le correctif baptisé « Monument of Triumph » porte bien son nom, offrant aux gardiens une conclusion épique et une liste de modifications particulièrement exhaustive.

Le contraste saisissant avec la précédente extension

Ce succès soudain contraste violemment avec les mois difficiles que vient de traverser le titre. Le précédent record d'audience remontait à la sortie de l'extension Edge of Fate en juillet 2025, qui avait péniblement atteint les 108 000 joueurs simultanés. Ce chiffre s'était rapidement effondré, le jeu tombant même sous la barre des 13 000 connexions en avril dernier. Cette extension avait d'ailleurs marqué un véritable point bas pour la franchise, ce qui a peut-être motivé Bungie à stopper le développement de nouveau contenu.

À l'époque, la communauté ignorait que ce contenu décevant marquerait le début de la fin pour le jeu de tir. L'ironie du sort veut que l'annonce de la mort programmée du jeu ait insufflé une nouvelle énergie à sa base de fans, prouvant l'attachement profond des joueurs à cet univers.











Alors qu'il s'apprête à entrer dans une phase de maintenance perpétuelle, Destiny 2 s'est même hissé au sommet des meilleures ventes sur la plateforme de Valve. Cette performance commerciale fulgurante s'explique en grande partie par une politique tarifaire extrêmement agressive. Si le jeu de base est gratuit, l'intégralité des extensions est proposée à 26 €, une économie de près de 200 € (le prix total du bundle est actuellement vendu 217 €).

L'espoir persistant d'un troisième opus

L'appétit du public pour la franchise reste indéniablement vorace. Si Destiny 2 s'apprête à fermer le chapitre de son développement actif, les fans refusent de voir l'univers s'éteindre. Une pétition en ligne, exhortant Sony et Bungie à donner le feu vert pour le développement d'un véritable troisième épisode, a déjà rassemblé plus de 370 000 signatures.

Face à un tel engouement, l'avenir de la licence pourrait bien s'écrire au-delà de cette ultime mise à jour, même si pour le moment Destiny 3 n'est pas d'actualité.