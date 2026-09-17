Fusion entre Destiny et Marathon ? Bungie tranche net face à la théorie qui enflammait les joueurs

Face aux rumeurs insistantes annonçant une fusion entre les univers de Destiny et Marathon, Bungie a pris la parole pour rétablir la vérité. La directrice créative du futur jeu de tir a fermement démenti ces fuites, affirmant que les franchises resteront indépendantes.

Depuis l'annonce de la fin du suivi de Destiny 2, la communauté est passé par plusieurs émotions, entre déception et espoir d'un Destiny 3. Quelques rumeurs ont également fait été d'une potentielle fusion entre le titre et Marathon, qui peine à trouver son public depuis son lancement plus tôt dans l'année. Mais le studio s'est exprimé, rappelant aux joueurs qu'il ne fallait pas croire tout ce que nous pouvons lire sur la Toile.

Bungie met fin aux rumeurs de fusion

Depuis quelques jours, des bruits de couloir agitaient la communauté. Selon un prétendu informateur, le studio envisagerait de fusionner ses deux licences phares, Destiny et Marathon, pour ne former qu'une seule et même entité narrative. Face à l'ampleur que prenait cette théorie, un peu folle avouons le, Julia Nardin, directrice créative sur Marathon et ayant également œuvré sur Destiny, a décidé d'intervenir publiquement pour clarifier la situation.

Dans un message relayé sur les réseaux sociaux, dont Twitter/X, elle a tenu à rassurer les fans des deux univers en rejetant catégoriquement cette idée de fusion.

En tant que personne ayant travaillé à la fois sur Destiny et Marathon, je peux confirmer que la fuite concernant la fusion des deux propriétés intellectuelles est fausse. Ils partagent une grande partie du même ADN Bungie, mais comme des frères et sœurs, ils sont également des entités indépendantes. S'il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous lisez en ligne.











Une rumeur née sur les forums

Cette rumeur trouve son origine dans une longue publication apparue initialement sur le forum anonyme 4chan, avant d'être largement partagée sur la page Reddit dédiée à Marathon. L'auteur anonyme affirmait détenir des informations confidentielles sur les projets internes du studio. Selon ce texte, des tests auraient été menés pour intégrer Marathon comme un préquel à Destiny, représentant le début de l'Âge d'Or de l'humanité et annonçant de futures menaces pour un éventuel projet Destiny à venir.

Le document allait encore plus loin en suggérant que de nombreuses idées prévues pour les versions préparatoires de Destiny 3, prétendument annulées par l'ancien PDG Pete Parsons, seraient finalement recyclées dans Marathon. Une théorie séduisante sur le papier pour les nostalgiques de la saga spatiale, mais qui se heurte à la réalité du développement et aux récentes restructurations du studio, marquées par d'importants licenciements touchant particulièrement les équipes historiques de Destiny.

Outre cette fusion narrative, la fuite évoquait un passage de Marathon au format gratuit dès le mois de décembre, l'ajout d'un mode coopératif avec des boss inspirés des raids de Destiny, ainsi que l'arrivée de cosmétiques thématiques. Des affirmations qui semblent aujourd'hui d'autant plus douteuses que Bungie n'a fait aucune annonce dans ce sens, le studio se concentrant actuellement sur la redéfinition de l'expérience de survie de Marathon pour en faire un jeu plus dynamique et singulier.

À lire également Marathon reporte sa prochaine saison et son mode PvE

L'avenir de Marathon et l'héritage de Destiny

Si l'idée de lier les deux univers pouvait sembler un moyen habile de transférer la base de joueurs de Destiny vers ce nouveau projet, la stratégie de Bungie est tout autre. Le studio a besoin que Marathon réussisse par ses propres moyens. Alors que le développement de Destiny 2 touche à sa fin et qu'aucun nouveau projet n'est imminent, la pression repose entièrement sur lui.













Les joueurs déçus de voir leur jeu favori ralentir la cadence ne se tourneront probablement pas vers un nouveau titre uniquement pour un clin d'œil narratif. Bungie en a conscience et préfère bâtir une identité forte pour Marathon, distincte de son illustre prédécesseur. Il faudra donc s'armer de patience pour découvrir ce que le studio nous réserve réellement, en gardant à l'esprit le conseil avisé de Julia Nardin de toujours conserver un esprit critique face aux informations non officielles.