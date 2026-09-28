Bungie a annulé un jeu qui devait incarner « le futur de Destiny »

Alors que Bungie fait face à une crise interne entre la gestion de Marathon et l'arrêt du support de Destiny 2, le journaliste Jason Schreier révèle qu'un projet en lien avec la franchise a été abandonné il y a 2 ans.

Il est difficile de savoir ce que Bungie prévoit actuellement pour l'avenir de la franchise Destiny. Si le studio est très occupé avec Marathon, il n'a pas fait de réelle annonce depuis l'arrêt du support de Destiny 2 en juin dernier. D'autant qu'une vague de licenciements a frappé le studio peu de temps après cette ultime mise à jour.

Depuis, Bungie privilégie désormais la préservation de l'héritage du jeu. Pourtant, il a été question du futur de la franchise il y a quelques années. D'ailleurs, cet avenir avait pris la forme d'un projet mystérieux baptisé « Nom de code : Payback ».

Un jeu façon « Genshin Impact » mais à la sauce Destiny ?

C'est ce qu'a récemment raconté Jason Schreier dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. Il raconte que le projet « Payback » n'avait pas vocation à être un jeu Destiny classique. Néanmoins, il devait faire entrer la franchise dans une nouvelle ère. Le journaliste raconte notamment que le titre pouvait être comparé à Genshin Impact.

Cependant, il ne proposait pas un modèle économique identique. Il se rapprochait du titre d'HoYoverse dans le fait de pouvoir incarner différents héros issus de l'univers de Destiny. Tout comme Genshin Impact, le projet « Payback » était également pensé pour un public plus jeune. Ainsi, grâce à ce dernier, une nouvelle génération de Gardiens aurait pu découvrir l'univers de Destiny 2.

« Payback » annulé peu de temps après un événement majeur pour Bungie

Si l'idée peut intriguer le public, elle ne verra jamais le jour. Jason Schreier explique que le projet a finalement été annulé dans le courant de l'été 2024. Cette décision est d'ailleurs survenue peu de temps après le lancement de l'extension « La Forme finale ». Bungie ne reviendra pas dessus, même s'il aurait permis aux néophytes et à des joueurs plus jeunes d'en apprendre plus sur la mythologie et l'histoire de Destiny.