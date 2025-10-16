Destiny 2 perd de plus en plus de joueurs suite à ce choix controversé

C'est une situation inattendue qui frappe de plein fouet les serveurs de Destiny 2. Le titre de Bungie vient d'enregistrer son plus bas pic de connexions simultanées, malgré un changement majeur lié à sa dernière extension.
Dans quelques semaines, Destiny 2 accueillera une extension très largement inspirée par l'univers de Star Wars
. Si ce type de contenu a de quoi ravir autant les joueurs vétérans que les admirateurs de la saga de George Lucas, le succès de ce contenu additionnel semble compromis.
En effet, le titre de Bungie est confronté à une situation aussi inédite qu'inquiétante. Avec une pointe à 17 825 joueurs à l'heure où ces lignes sont rédigées, Destiny 2
fait face à une fuite de ses joueurs.
De moins en moins de joueurs quotidiens sur Destiny 2
En moyenne, Destiny 2 réunit plus de 20 000 joueurs lors des pics de connexions quotidiennes. Mais depuis le lancement de l'extension Les Confins du Destin en juillet dernier, le nombre de Gardiens connectés quotidiennement n'a cessé de baisser. Le 14 octobre à 18 heures (heure française), le jeu a même connu une chute drastique avec seulement 2 118 joueurs actifs
.
Pour beaucoup d'utilisateurs réguliers, l'une des raisons de cette fuite des joueurs est l'ajout des noyaux instables
(unstables cores en anglais), la nouvelle monnaie de l'extension.
Ces noyaux servent notamment à améliorer la puissance de votre équipement. Mais rapidement, les joueurs se sont rendu compte qu'il fallait des quantités astronomiques de noyaux pour optimiser l'équipement. En réponse à ce choix qui divise, les joueurs ont donc choisi de déserter le jeu.
Un mauvais choix que Bungie souhaite corriger au plus vite
Bungie a néanmoins reconnu que les noyaux instables étaient une mauvaise idée. D'ailleurs, les développeurs travaillent actuellement à « un plan visant à déprécier complètement cette monnaie. Une fois obsolète, l'infusion coûtera une quantité de noyaux d'amélioration et de Glimmer
». Pour le moment, la monnaie problématique n'a pas encore définitivement disparu
. Mais pour calmer la colère des joueurs, tous ont reçu 777 777 noyaux en attendant de remplacer totalement le fonctionnement de cette monnaie.
En attendant, rappelons que Rebelles, la prochaine extension de Destiny 2, sera lancée le 2 décembre prochain.
commentaire (1)
Et je tiens à dire que l’absence de la bannière de fer se fait cruellement ressentir.