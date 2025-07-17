Destiny 2 : L'extension Les Confins du Destin peine à convaincre les joueurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 juillet 2025 à 12h20
Les joueurs de Destiny 2 peuvent découvrir la première extension de l'Année de la Prophétie depuis quelques heures. Mais les Gardiens ne semblent pas emballés par cette nouvelle épopée, qui connaît un lancement mitigé.
Destiny 2 : L'extension Les Confins du Destin peine à convaincre les joueurs
Les Confins du Destin, nouvelle épopée des Gardiens de Destiny 2, a officiellement fait ses débuts le 15 juillet 2025. Dans cette aventure, les joueurs prennent la route en direction de Kepler, zone inédite située aux confins du système solaire. S'ils peuvent s'attendre à des révélations concernant les Neuf, l'extension introduit également de nouveaux personnages ainsi qu'un artefact à faire évoluer. Toutefois, ce nouvel arc ne démarre pas sous les meilleurs auspices

Trois fois moins de Gardiens au rendez-vous pour le lancement de la nouvelle extension de Destiny 2

Sur SteamDB, les chiffres révèlent que l'extension Les Confins du Destin a fait un démarrage inférieur à ses aînées. Destiny 2 a réussi à atteindre un pic de 99 193 joueurs simultanés le jour de son lancement, bien loin des 314 000 joueurs simultanés enregistrés sur Steam en juin 2024 pour les débuts de l'extension La Forme Finale. D'ailleurs, une forme de lassitude se ressent également dans les avis partagés par la communauté. 

destiny-2-edge-of-fate-1
À l'heure où ces lignes sont rédigées, il n'y a que 643 évaluations disponibles pour Destiny 2: Les Confins du Destin. Cependant, seulement 52 % des joueurs ont attribué une note positive. Cependant, cette évaluation moyenne est susceptible d'évoluer. En effet, l'extension n'est disponible que depuis 2 jours, elle est payante et une grande partie des joueurs est potentiellement en vacances, ce qui complique la découverte de l'extension.

Une autre extension prévue en fin d'année qui pourrait séduire un plus large public ?

Mais ces chiffres inférieurs à la moyenne peuvent être liés aux différents problèmes rencontrés par les joueurs ces derniers mois. Cependant, l'espoir est encore permis pour le titre de Bungie. En décembre prochain, le titre accueillera sa deuxième extension de l'Année de la Prophétie. Baptisée Renegades, elle s'inspirera de Star Wars et a donc potentiellement plus de chances de séduire de nouveaux joueurs ou de piquer la curiosité des fidèles de la saga intergalactique. 

destiny-2-renegades
En attendant, rappelons qu'il vous reste quelques jours pour profiter gratuitement de la majorité du contenu de Destiny 2 grâce à cet événement à ne pas manquer. Et si vous souhaitez découvrir Les Confins du Destin, l'extension est proposée à 39,99 euros dans sa version de base.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Destiny 2 : Xur, Emplacement et équipements (31 juillet 2026)
Destiny 2 31 juillet 2026

Destiny 2 : Xur, Emplacement et équipements (31 juillet 2026)

Toutes les semaines, Xûr débarque dans Destiny 2 afin de proposer son lot d'équipements exotiques. Découvrez, sans plus tarder, son emplacement et son inventaire entre le 31 juillet et le 4 août 2026.
Destiny 2 : Codes, la liste complète (Août 2026)
Destiny 2 30 juillet 2026

Destiny 2 : Codes, la liste complète (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes actifs et disponibles sur Destiny 2, vous permettant de récupérer des Emblèmes et des Revêtements gratuitement.
Destiny 2 : La solution très controversée de Tim Sweeney pour sauver le jeu
Destiny 2 03 juillet 2026

Destiny 2 : La solution très controversée de Tim Sweeney pour sauver le jeu

Alors que Destiny 2 traverse une période sombre marquée par la fin du développement, et des licenciements chez Bungie, le patron d'Epic Games, Tim Sweeney, avance une solution inattendue, mais tout à son image. Selon lui, l'intelligence artificielle générative aurait pu sauver le jeu de tir.

commentaire (1)

Avatar
Terminator (invité) Le 08/09/2025 à 13:55

Moi j'aime pas parce que c'est en anglais toutes les extensions qui ont sorti jusqu'à présent étant en français donc moi je trouve que ça gâche le gameplay là j'ai pas compris