Destiny 2 : L'extension Les Confins du Destin peine à convaincre les joueurs

Les joueurs de Destiny 2 peuvent découvrir la première extension de l'Année de la Prophétie depuis quelques heures. Mais les Gardiens ne semblent pas emballés par cette nouvelle épopée, qui connaît un lancement mitigé.
Les Confins du Destin
, nouvelle épopée des Gardiens de Destiny 2
, a officiellement fait ses débuts le 15 juillet 2025. Dans cette aventure, les joueurs prennent la route en direction de Kepler, zone inédite située aux confins du système solaire. S'ils peuvent s'attendre à des révélations concernant les Neuf, l'extension introduit également de nouveaux personnages ainsi qu'un artefact à faire évoluer. Toutefois, ce nouvel arc ne démarre pas sous les meilleurs auspices
.
Trois fois moins de Gardiens au rendez-vous pour le lancement de la nouvelle extension de Destiny 2
Sur SteamDB, les chiffres révèlent que l'extension Les Confins du Destin a fait un démarrage inférieur à ses aînées.
Destiny 2 a réussi à atteindre un pic de 99 193 joueurs simultanés le jour de son lancement
, bien loin des 314 000 joueurs simultanés enregistrés sur Steam en juin 2024 pour les débuts de l'extension La Forme Finale
. D'ailleurs, une forme de lassitude se ressent également dans les avis partagés par la communauté.
À l'heure où ces lignes sont rédigées, il n'y a que 643 évaluations disponibles pour Destiny 2: Les Confins du Destin. Cependant, seulement 52 % des joueurs ont attribué une note positive
. Cependant, cette évaluation moyenne est susceptible d'évoluer. En effet, l'extension n'est disponible que depuis 2 jours, elle est payante et une grande partie des joueurs est potentiellement en vacances, ce qui complique la découverte de l'extension.
Une autre extension prévue en fin d'année qui pourrait séduire un plus large public ?
Mais ces chiffres inférieurs à la moyenne peuvent être liés aux différents problèmes rencontrés par les joueurs ces derniers mois. Cependant, l'espoir est encore permis pour le titre de Bungie. En décembre prochain, le titre accueillera sa deuxième extension de l'Année de la Prophétie. Baptisée Renegades, elle s'inspirera de Star Wars et a donc potentiellement plus de chances de séduire de nouveaux joueurs ou de piquer la curiosité des fidèles de la saga intergalactique.
En attendant, rappelons qu'il vous reste quelques jours pour profiter gratuitement de la majorité du contenu de Destiny 2 grâce à cet événement à ne pas manquer
. Et si vous souhaitez découvrir Les Confins du Destin, l'extension est proposée à 39,99 euros
dans sa version de base.
commentaire (1)
Moi j'aime pas parce que c'est en anglais toutes les extensions qui ont sorti jusqu'à présent étant en français donc moi je trouve que ça gâche le gameplay là j'ai pas compris