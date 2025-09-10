Destiny 2 présente son extension inspirée par Star Wars en vidéo et elle s'annonce épique



le 10 septembre 2025 à 16h24 Publié par Justine Manchuelle le 10 septembre 2025 à 16h24

Rebelles est la prochaine extension majeure de Destiny 2. Pour faire patienter les joueurs jusqu'à son lancement, elle dévoile quelques surprises en vidéo et des références en pagaille à la saga de George Lucas.