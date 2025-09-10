Destiny 2 présente son extension inspirée par Star Wars en vidéo et elle s'annonce épique

Rebelles est la prochaine extension majeure de Destiny 2. Pour faire patienter les joueurs jusqu'à son lancement, elle dévoile quelques surprises en vidéo et des références en pagaille à la saga de George Lucas.
Si Les Confins du Destin est la dernière extension en date de Destiny 2
, de nombreux Gardiens attendent avec impatience l'arrivée de Rebelles
(ou Renegades en anglais). Présentée dans la feuille de route du jeu
, elle a captivé la communauté en annonçant une épopée inspirée par la plus célèbre des sagas intergalactiques.
Quand les éléments les plus emblématiques de Star Wars s'invitent dans Destiny 2
Le 9 septembre 2025, Bungie Studios a mis en ligne une vidéo de 10 minutes pour donner un aperçu de son contenu
. Accrochez vos ceintures et préparez-vous à une profusion de combats épiques, de véhicules galactiques et de soldats rappelant ceux de l'Empire.
Rebelles emmènera les Gardiens sur trois nouvelles planètes et six cartes inédites
évoquant certains des spots les plus cultes de Star Wars. Mais votre personnage aura surtout un objectif en tête : mettre la main sur la Lame praxique, une arme dont l'apparence rappelle celle des sabres laser.
De quoi motiver les Gardiens à remplir des missions parfois douteuses pour pouvoir combattre comme Luke, Rey ou Anakin.
Un nouveau mode, des armes cultes et plus encore
Même si elle puise ses inspirations dans l'univers de Star Wars, Rebelles reste une extension de Destiny 2 dans ses mécaniques et dans son gameplay. Elle introduira d'ailleurs un nouveau mode de jeu : Frontière hors-la-loi.
Reposant sur un système de missions et de notoriété, il demandera aux Gardiens de réaliser différents objectifs impliquant du sabotage, la traque de personnes recherchées et un soupçon de contrebande.
L'extension introduira également de nouvelles armes dont des blasters proches de ceux utilisés par Han Solo, Boba Fett et d'autres figures emblématiques de la saga. Enfin, ce contenu additionnel marquera aussi les débuts d'Invasion, une fonctionnalité qui permettra d'inviter d'autres Gardiens au combat. Lors des invasions, les joueurs devront accomplir des objectifs plus difficiles, mais pourront obtenir des récompenses plus importantes s'ils réussissent.
L'extension Rebelles de Destiny 2 sera disponible à partir du 2 décembre 2025.
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