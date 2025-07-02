Destiny 2 dévoile en vidéo sa prochaine extension, Les Confins du Destin

Bungie a, récemment, révélé de plus amples informations concernant l'extension Les Confins du destin, devant arriver prochainement sur Destiny 2.

Un nouveau trailer pour l'extension Les Confins du Destin de Destiny 2

La date de lancement du raid de l'extension Les Confins du Destin de Destiny 2 est connue

La date et le prix de l'extension Les Confins du Destin de Destiny 2

Destiny 2 Année de la Prophétie à 79,99 €.

Destiny 2 Année de la Prophétie Édition Ultimate à 99,99 €.

Comme vous le savez probablement déjà, au cours du mois de juillet 2025,va se doter d'une toute nouvelle extension, qui est baptisée Les Confins du Destin dans la langue de Molière et The Edge of Fate dans celle de Shakespeare. Prévue pour dans une poignée de jours,En effet, Bungie avait donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses le 1juillet dernier pour un nouveau stream avec les développeurs de. Au cours de l'événement, le studio de développement a partagéCette nouvelle communication visuelle, qui rappelle fortement l'univers singulier de Control (de Remedy Entertainment), nous montre notamment la destination de ce nouveau contenu additionnel, soit le mystérieux planétoïde de Kepler. L'extension Les Confins du Destin permettra, d'ailleurs, aux joueurs et aux joueuses de. La communauté peut également s'attendre à, qui sont « alimentées par la mystérieuse Anomalie ». Sans oublier,Bungie a profité de l'occasion pour annoncer que, soit quelques jours après la sortie dudit DLC.Pour rappel,. Ce contenu additionnel est vendu à 39,99 € sur les différents stores (PlayStation Store, Microsoft Store et Steam). Deux autres éditions sont également prévues, pour toutes celles et ceux qui souhaitent accéder à des éléments supplémentaires :Rendez-vous donc le 15 juillet 2025 pour découvrir