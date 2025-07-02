Destiny 2 dévoile en vidéo sa prochaine extension, Les Confins du Destin

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juillet 2025 à 14h30
Bungie a, récemment, révélé de plus amples informations concernant l'extension Les Confins du destin, devant arriver prochainement sur Destiny 2.
Destiny 2 dévoile en vidéo sa prochaine extension, Les Confins du Destin
Comme vous le savez probablement déjà, au cours du mois de juillet 2025, Destiny 2 va se doter d'une toute nouvelle extension, qui est baptisée Les Confins du Destin dans la langue de Molière et The Edge of Fate dans celle de Shakespeare. Prévue pour dans une poignée de jours, l'extension Les Confins du Destin de Destiny 2 s'est davantage dévoilée, il y a très peu de temps.

Un nouveau trailer pour l'extension Les Confins du Destin de Destiny 2

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En effet, Bungie avait donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses le 1er juillet dernier pour un nouveau stream avec les développeurs de Destiny 2. Au cours de l'événement, le studio de développement a partagé un nouveau trailer présentant l'extension Les Confins du Destin de Destiny 2.

Cette nouvelle communication visuelle, qui rappelle fortement l'univers singulier de Control (de Remedy Entertainment), nous montre notamment la destination de ce nouveau contenu additionnel, soit le mystérieux planétoïde de Kepler. L'extension Les Confins du Destin permettra, d'ailleurs, aux joueurs et aux joueuses de découvrir une toute nouvelle campagne et d'affronter de nouveaux ennemis. La communauté peut également s'attendre à de nouvelles compétences de destination, qui sont « alimentées par la mystérieuse Anomalie ». Sans oublier, un nouveau raid.

Miniature vidéo

La date de lancement du raid de l'extension Les Confins du Destin de Destiny 2 est connue

Bungie a profité de l'occasion pour annoncer que le nouveau raid, soit celui lié à l'extension Les Confins du Destin de Destiny 2, sera disponible dès le 19 juillet 2025, soit quelques jours après la sortie dudit DLC.

La date et le prix de l'extension Les Confins du Destin de Destiny 2

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Pour rappel, l'extension Les Confins du Destin de Destiny 2 sort le 15 juillet prochain, et ce, sur toutes les plateformes concernées. Ce contenu additionnel est vendu à 39,99 € sur les différents stores (PlayStation Store, Microsoft Store et Steam). Deux autres éditions sont également prévues, pour toutes celles et ceux qui souhaitent accéder à des éléments supplémentaires :
  • Destiny 2 Année de la Prophétie à 79,99 €.
  • Destiny 2 Année de la Prophétie Édition Ultimate à 99,99 €.
Rendez-vous donc le 15 juillet 2025 pour découvrir l'extension Les Confins du Destin de Destiny 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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