Destiny 2 : Profitez de ce cadeau gratuit et inattendu avant qu'il ne soit trop tard

Pour démarrer la période estivale de la plus belle des manières, Bungie a décidé de gâter les joueurs de Destiny 2 et les curieux qui souhaitent tester le jeu avec une offre découverte gratuite limitée dans le temps.
Les habitués de Destiny 2
savent que le titre de Bungie est jouable gratuitement sur de nombreux supports depuis 2019. Cependant, le modèle free-to-play ne concerne que le contenu de base du jeu. Pour accéder aux extensions, aux différents DLC et aux épisodes, les joueurs doivent payer. Mais dans le cadre des célébrations du « Bungie Day »
qui a eu lieu le 7 juillet dernier, l'éditeur et développeur a décidé de faire un cadeau à tous les joueurs, vétérans ou nouveaux venus.
Testez gratuitement la totalité du contenu de Destiny 2 pendant quelques jours
Que vous soyez un Arcaniste, un Chasseur ou un Titan, vous pouvez profiter dès à présent de l'ensemble du contenu de Destiny 2 et ce sans aucune obligation d'achat. Baptisé Open Access, cet événement accessible à tous les joueurs permet de tester les DLC et extensions suivantes : La Forme Finale, Éclipse, La Reine Sorcière ainsi que les épisodes Échos, Revenant et Hérésies.
Cependant, les épisodes ne seront disponibles gratuitement que jusqu'au 15 juillet prochain.
En effet, à cette date, Bungie lancera officiellement la nouvelle extension de Destiny 2 : Les Confins du Destin
. Les joueurs conquis par cette expérience gratuite pourront donc prolonger leur épopée s'ils le souhaitent en achetant ce contenu optionnel. À noter qu'hormis les épisodes et Les Confins du Destin, les autres extensions et DLC resteront disponibles gratuitement jusqu'au 22 juillet 2025.
Un événement visant à séduire un nouveau public et à faire la promotion de l'extension Les Confins du Destin
Si le jeu de base reste accessible gratuitement toute l'année, proposer une telle opération permet à Bungie d'occuper les joueurs en cette période de vacances, mais également de faire découvrir le titre à leurs proches. S'ils sont conquis mais n'ont pas le temps de parcourir toutes les extensions et DLC, ces derniers peuvent profiter d'importants rabais sur tout le contenu additionnel
du jeu.
L'événement Destiny 2 Open Access est lancé depuis le 8 juillet et les joueurs PlayStation, Xbox, Steam, Microsoft Store et Epic Games Store peuvent en profiter sans restrictions
. Enfin, comme un dernier cadeau, Bungie indique que tout l'équipement, les titres, les triomphes et les objets cosmétiques récupérés pendant l'Open Access ne disparaitront pas de l'inventaire après la période d'essai gratuite.
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