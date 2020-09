Destiny 2 et Resident Evil 7: Biohazard arrivent dans le Xbox Game Pass

Crusader Kings III → déjà disponible, uniquement sur PC.

The Jackbox Party Pack 4 → 3 septembre, uniquement sur console.

Resident Evil 7: Biohazard → 3 septembre, sur PC et console.

Tell Me Why : Chapitre 2 → 3 septembre sur PC et console.

Touhou Luna Nights → 3 septembre sur PC et console.

World War Z → 3 septembre uniquement sur PC.

Star Renegades → 8 septembre uniquement sur PC.

Disgaea 4 Complete+ → 10 septembre uniquement sur PC.

Hotshot Racing → 10 septembre uniquement sur console.

Tell Me Why : Chapitre 3 → 10 septembre sur PC et console

Même si leperd, de temps à autre, certains de ses jeux majeurs, tels que Red Dead Redemption 2, ce dernier n'en reste pas moins complet et très profitable pour les studios, comme l'ont confirmé les développeurs de DayZ ou plus récemment de No Man's Sky Microsoft tente d'attirer toujours plus de jeux, et pour marquer cette rentrée de septembre,, tout comme les jeux développés par un studio Microsoft, qui seront disponibles dès leur lancement. En tête d'affiche de cette nouvelle vague,, le MMO action-RPG qui continue d'évoluer et d'être soutenu trois ans après son lancement.dernier titre inédit de la licence à avoir été lancé rejoint lui aussi le catalogue, peu de temps avant la sortie de Resident Evil 8: Village World War Z, jeu de tir coopératif à la Left 4 Dead ou encore Tell My Why les accompagnent. Vous pouvez retrouver la liste de toutes les nouveautés de ce mois de septembre, avec leur date d'arrivée et leur plateforme, ci-dessous.Finalement, en plus de Red Dead Redemption 2 (7 septembre), Microsoft rappelle que NBA 2K20 lui n'est plus disponible et que Jump Force et Gonner: Blueberry Edition quitteront le Xbox Game Pass le 15 de ce mois.Si vous ne possédez pas d'abonnement et que vous souhaitez faire quelques économies, notre partenaire, soit une réduction de 50 %. Cette offre est aussi disponible pour