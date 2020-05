DayZ accueille des centaines de milliers de nouveaux joueurs, et devient l'un des jeux les plus joués du Xbox Game Pass

L'arrivée de DayZ dans le Xbox Game Pass semble avoir été bénéfique, comme l'a récemment révélé Bohemia Interactive.

En dépit de ses nombreux problèmes et malgré les mises à jour qui, avouons-le, ne corrigent pas tout,(près de 30 000 selon SteamCharts ). Si sa popularité est sur la pente descendante sur PC, la version console connaît elle un succès tonitruant,En effet, au début du mois de mai,, accompagné entre autres de Red Dead Redemption 2 , permettant donc à de nombreux joueurs d'expérimenter le jeu de survie tant controversé. À en croire Bohemia Interactive, en charge de son développement, nombreux ont été les utilisateurs à avoir franchi le pas, puisque le studio affirme dans un communiqué de presse quea vu des « centaines de milliers de nouveaux joueurs arriver après sa première semaine dans le Xbox Game Pass », devenant l'un des jeux les plus joués du Xbox Game Pass. Selon Vojtěch Ješátko, directeur des publications, cela prouve bien que « DayZ reste une expérience de survie inégalée et inoubliable ».Pour rappel,a reçu un DLC majeur en fin d'année, apportant une nouvelle carte . De nouvelles mises à jour sont attendues ces prochains mois, dans le but d'ajouter du contenu, mais aussi d’améliorer la qualité de vie.est disponible sur PC par l'intermédiaire de Steam, et sur Xbox One.