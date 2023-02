Destiny 2 : Éclipse : La doctrine Filobscur présentée dans un nouveau trailer

La doctrine Filobscur se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Via l'extension(dite « Lightfall » en anglais), les joueurs et les joueuses depourront voyager vers une nouvelle destination, soit la métropole neptunienne nommée « Néomuna ». Ce sera également l'occasion pour ces derniers de récupérer de nouvelles armes et armures exotiques , ainsi que découvrirGrâce à la doctrine Filobscur,. D'ailleurs, nous possédons davantage d'informations sur ce dernier point. Tout d'abord, notons qu'avec ladite doctrine, les Arcanistes seront dits « Tresse-couvée », les Titans des « Berserkers » et les Chasseurs des « Tisseurs ».Le Super de l'Arcaniste, nommé « Tempête d'aiguilles », lui permet de flotter dans les airs et d'invoquer une vague de missiles filobscurs perforants. À l'impact, ces missiles explosent et se transforment en Brindilles, attaquant les ennemis dans les alentours. En activant le Super « Fureur affutée », les Titans se retrouveront dotés de lames à la place des mains. En effectuant des attaques légères, les Titans accumulent de l'énergie pour l'attaque lourde, qui suspend les ennemis.Les Chasseurs, quant à eux, auront le Super « Frappe soyeuse », leur permettant de tisser une flèche encordée. Si la pointe de celle-ci atteint un ennemi, des dégâts bonus seront infligés et les adversaires éliminés exploseront. En utilisant l'attaque lourde, les Chasseurs « balaie une large zone et inflige des dégâts à tous les ennemis se trouvant à proximité ».En outre, notons que les développeurs de chez Bungie sont revenus sur la création de cette nouvelle doctrine dans un article récemment publié sur le site officiel. Rappelons, également, qu' une longue maintenance est prévue sur Destiny 2, avant le lancement d'Éclipse L'extensionsort le 28 février 2023, sur la plupart des plateformes de jeu. Plusieurs éditions sont prévues. Pour finir, sachez que tous les vendredis, nous vous indiquons l'emplacement de Xur sur Destiny 2 , afin de vous faire gagner du temps.