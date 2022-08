Destiny 2 : Extension Éclipse : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Les différentes éditions, prix et bonus de précommande d'Éclipse, l'extension de Destiny 2

Dévoilée lors de la présentation spéciale de Bungie, qui s'est déroulée le 23 août dernier,arrive prochainement sur. D'ailleurs, il est d'ores et déjà possible de la précommander, et ce selon plusieurs versions. Retrouvez toutes les informations à ce sujet, dans ce qui suit.Celles et ceux ayant précommandé l'édition Standard dedeobtiendront les bonus suivants :En revanche, les joueurs et les joueuses qui précommandent l'édition Éclipse + Pass Annuel récupéreront automatiquement :En ce qui concerne,de, trois éditions différentes sont prévues : la Standard, celle comprenant Éclipse + Pass annuel et la version Collector.Cette édition Standard deavoisine les 50 euros, sur les stores des plateformes de jeu, et dispose de ceci :L'Édition Éclipse + Pass Annuel, affichée à environ 100 euros, propose plusieurs éléments :À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'Édition Collector depeut être précommandée sur le Bungie Store . Elle est affichée au tarif de 249,99 dollars, soit environ 250 euros. Une version, sans code, est vendue à 150 euros environ. L'Édition Collector (avec le jeu) contient ces éléments :Pour rappel, l'extension Éclipse dearrive le 28 février 2023 sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC (Steam, Epic Games Store).