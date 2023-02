Destiny 2 : Une maintenance de 24h avant le lancement d'Éclipse, la nouvelle extension

Une maintenance de 24h pour la sortie d'Éclipse

Le mois de février est déjà là et, la nouvelle extension de, normalement prévue pour le. De ce fait, dans le « Cette semaine à Bungie » du 2 février, les développeurs ont annoncé queavant son déploiement. La maintenance devrait débuter le lundi 27 février à 18h et donc s'achever, si tout se déroule comme prévu, le mardi 28 février à 18h, heure locale.Pendant le temps de maintenance,, afin de gagner un temps précieux. Cependant, sachez que les créateurs du FPS ont tenu à préciser dans leur communiqué « que le fichier de téléchargement sera volumineux, mais cette nouvelle installation améliorera les temps de chargement et l'utilisation globale du disque sera moins importante par la suite. » Attendez-vous donc à ce que la mise à jour dure un long moment, d'autant plus si vous n'avez pas la fibre.Aucune explication n'a été donnée quant à la durée de cette maintenance, mais puisqu'elle durera une journée complète, les développeurs devraient avoir le temps de tester certaines améliorations et probablement de réparer certains problèmes., alors assurez-vous d'avoir fait tout ce que vous aviez à faire sur la saison 19 avant que les serveurs ne soient coupés.Néanmoins,, comme ça a déjà été le cas auparavant lors de la sortie de plusieurs extensions. Bungie a d'ailleurs déjà mis les joueurs en garde : « Une fois le jeu remis en ligne et le lancement d'Éclipse effectué, des files d'attente de connexion sont attendues, en particulier pendant les premières heures et les durant les heures de grande affluence. »pour découvrir Éclipse et la saison 20 de Destiny 2. Rappelons que nous vous indiquons chaque semaine l'emplacement de Xur