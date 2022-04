Demon Slayer Kimetsu No Yaiba : Le poids de la version Nintendo Switch révélé

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les amateurs et amatrices de manga, et plus précisément de Demon Slayer, sont probablement déjà au courant : Demon Slayer Kimetsu No Yaiba : The Hinokami Chronicles (de son nom complet) est arrivé en octobre 2021, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Les joueurs et les joueuses sévissant sur Nintendo Switch attendent, actuellement, son portage.La sortie de Demon Slayer Kimetsu No Yaiba est attendue poursur Switch. S'il reste encore plusieurs semaines avant de voir arriver le soft sur la console hybride de Nintendo, son poids est d'ores et déjà connu. En effet, selon la page UK du Nintendo eShop À titre de comparaison,pesait 5,6 Go à sa sortie et Kirby et le monde oublié environ 5,8 Go. De ce fait, nous pouvons facilement nous rendre compte que le portage de Demon Slayer Kimetsu No Yaiba est assez conséquent sur Nintendo Switch. Nous pouvons, ainsi, nous demander si celui-ci contiendra à la fois le jeu de base, mais aussi le DLC contenant les nouveaux personnages, récemment annoncés. Là-dessus, nous n'en savons pas plus à l'heure actuelle.Si vous êtes sur PS4 ou PS5 et que vous désirez vous procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement de belles réductions sur des cartes PSN :