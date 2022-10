Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : Le DLC ajoutant le personnage Daki est disponible

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Depuis sa sortie officielle,ne cesse d'accueillir de nouveaux contenus, notamment des personnages jouables, via des mises à jour ou DLC. Ainsi, au début du mois d'août, les joueurs et les joueuses ont pu se procurer l'extension ajoutant Nezuko Kamado , sous sa forme démoniaque. Cette fois-ci, c'est l'antagoniste de l'arc narratif Quartier des Plaisirs, de Demon Slayer, qui rejoint le roster.En effet, il est dès à présent possible d'incarner la sixième lune démoniaque,, sur Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : The Hinokami Chronicles. Le personnage est disponible via un pack, vendu à l'unité à 4,99 € sur les différents stores. Ce pack comprend ledit personnage mais aussi des photos de profil et des répliques. Pour l'occasion, CyberConnect2 et SEGA ont partagé un trailer présentant Daki.Notons que le Passe personnages de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : The Hinokami Chronicles est également proposé à l'achat. Celui-ci permet de débloquer les différents combattants déjà disponibles et ceux à venir.Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : The Hinokami Chronicles est, pour rappel, à retrouver sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Si vous désirez vous procurer Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : The Hinokami Chronicles, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement de belles réductions sur des cartes PSN :