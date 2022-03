Kirby et le monde oublié : Découverte du gameplay et premières heures de jeu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est une série de jeux vidéo de plateformes développée paret éditée par Nintendo. Le premier opus, sorti en 1992 sur Gameboy est dénommé Kirby's Dream Land. Le but du jeu étant de contrôler une sympathique petite boule rose, prénommée Kirby afin de sauver Dream Land, sur la très lointaine planète Popstar. Pour ce faire, Kirby devra user de tout son talent pour combattre des ennemis aussi divers que nombreux.Sans être adepte de la licence, difficile de ne pas connaître le personnage deainsi que son emblématique polymorphisme. Capable d'aspirer longtemps et n'importe quel objet/ennemis,pour s'en servir afin de réaliser son objectif.Dans. En effet, il ne s'agit plus de protéger. Ici, notre protagoniste se retrouve aspirer par un vortex qui l'emmène loin de sa planète Popstar. Il faut avancer dans le monde semi-ouvert proposé pour découvrir plus en détail les objectifs de l'opus ainsi que les attentes de ce nouveau monde. D'ailleurs, en introductions, deux modes de difficultés sont disponibles :Aventure simple et difficile nommée Ouragan.Le titre conserve tout de même ce qui fait l'esprit de. Il doit trouver et sauver les Deedle dees, des personnages qui lui ressemblent étrangement, à l'exception de leurs couleurs de peau (orange). Pour ce faire, Kirby devra combattre des ennemis plus ou moins variés en se servant de ses capacités propres, saut, aspirer un objet et le recracher sur l'ennemi ou se servir des compétences acquises en absorbant certains adversaires.Le monde est séquencé en plusieurs tableaux dans lesquels des objectifs principaux et secondaires seront à réaliser. Si le premier est directement annoncé, les objectifs secondaires, quant à eux, devront être découverts au fil du niveau,. On note tout de même que les énigmes ainsi que le déroulement des niveaux restent assez simples et accessibles à tous.Finalement, voici la première heure de jeu, sans coopération, que nous avons passée en stream pour vous donner, que ce soit pour les mécaniques ou simplement l'univers.est disponible en version numérique sur le Nintendo Shop ou en physique au prix de 59,99 €.