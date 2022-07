Demon Slayer Kimetsu No Yaiba : Tengen Uzui débarque via un DLC, accompagné d'un pack de costumes

PC Édition Deluxe → 31,96 € au lieu de 59,99 €, soit 47 % de réduction.



Au début du mois d'avril 2022, CyberConnect2 avait annoncé l'arrivée prochaine de nouveaux personnages , issus de l'arc Quartier des Plaisirs, pour Demon Slayer Kimetsu No Yaiba : The Hinokami Chronicles. Or, à ce moment-là, les développeurs n'avaient pas partagé de date de sortie officielle et précise. C'est désormais chose révolue.À la surprise générale, le studio de développement et l'éditeur de Demon Slayer Kimetsu No Yaiba : The Hinokami Chronicles viennent tout juste de mettre en ligne plusieurs DLC payants pour le jeu. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, les joueurs et les joueuses peuvent se procurer. À commencer par, vendu pour 4,99 € et comprenant les éléments suivants : le Pilier du son, des photos de profil et des répliques.De plus, il est possible d'acheter lede Demon Slayer Kimetsu No Yaiba : The Hinokami Chronicles permettant de débloquer différents combattants, à mesure de leur arrivée sur le soft. Tous doivent sortir d'ici fin décembre 2022. Finalement,, nommé « Uniformes d'été de l'Académie Kimtesu », dont le prix est affiché à 4,99 €, ajoute de nouvelles tenues pour Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke et Giyu.Demon Slayer Kimetsu No Yaiba : The Hinokami Chronicles est, pour rappel, disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Pour acheter ces différents DLC, il suffit de se rendre sur les stores adéquats. Notez qu'il faut impérativement posséder le jeu de base, pour profiter de ces nouveaux contenus.