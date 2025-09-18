Kimetsu no Yaiba : Quand sortiront les prochains films après La Forteresse de l'infini ?

Une nouvelle étape s'ouvre pour Demon Slayer avec l'arrivée en salles du premier film de la trilogie finale. Mais quand les suites sortiront-elles au cinéma ?

Petit rappel pour les néophytes

La Forteresse de l'infini, première étape vers la fin









Quand sortiront les deux prochains films ?

Un rendez-vous incontournable pour les fans d'animé

Depuis plusieurs années,, connu sous le nom de, est devenu un phénomène mondial. Entre son manga vendu à plus de 150 millions d'exemplaires et un anime signé par le studio, la licence est parvenue à séduire aussi bien les passionnés d'animation japonaise que les spectateurs occasionnels. Avec la sortie de, les regards se tournent désormais vers les deux films qui concluront définitivement l'histoire.L'univers de Demon Slayer plonge le spectateur dans le Japon de l'ère Taishō. On y suit, un jeune garçon dont la famille a été massacrée par des démons. Sa sœursurvit, mais transformée en démon. Animé par l'espoir de lui rendre son humanité et de venger les siens, Tanjiro rejoint le corps des pourfendeurs et se lance dans une quête qui l'opposera au puissant, à l'origine de ce fléau.Le manga de Koyoharu Gotōge s'est terminé en 2020, mais l'adaptation animée poursuit son chemin. Après quatre saisons marquantes et le filmqui a battu des records, la licence se dirige vers sa conclusion avec une trilogie finale au cinéma.Sorti le, puis en France leadapte le début de l'arc final du manga. Ce film s'inscrit pleinement dans la continuité et amorce la bataille finale tant attendue tandis que son succès est déjà au rendez-vous, notamment au box-office japonais, confirmant que la communauté reste fidèle et enthousiaste.Ufotable a officialisé que la conclusion de Demon Slayer prendrait la forme d'une. Si le premier film est déjà sorti, les spectateurs devront patienter pour connaître la suite.D'après les informations communiquées au Japon, lade l'arc final devrait arriver en, tandis que la, qui conclura définitivement l'histoire de Tanjiro et de Nezuko, est prévue pourCes dates concernent la sortie japonaise et pourraient varier selon les territoires, comme c'est souvent le cas pour ce type de production. Aucune confirmation officielle n'a encore été donnée pour la diffusion en streaming, mais une arrivée sur Crunchyroll reste l'hypothèse la plus probable à moyen terme.Avec cette trilogie,s'apprête à écrire les dernières lignes de son histoire. Le pari est immense : adapter de manière fidèle et spectaculaire un arc final riche en combats et en émotions. Si La Forteresse de l'infini a ouvert la voie, les deux prochains volets s'annoncent déjà comme des événements majeurs pour l'animation japonaise.