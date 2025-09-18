Kimetsu no Yaiba : Quand sortiront les prochains films après La Forteresse de l'infini ?

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 18 septembre 2025 à 16h07
Une nouvelle étape s'ouvre pour Demon Slayer avec l'arrivée en salles du premier film de la trilogie finale. Mais quand les suites sortiront-elles au cinéma ?
Kimetsu no Yaiba : Quand sortiront les prochains films après La Forteresse de l'infini ?
Depuis plusieurs années, Kimetsu no Yaiba, connu sous le nom de Demon Slayer, est devenu un phénomène mondial. Entre son manga vendu à plus de 150 millions d'exemplaires et un anime signé par le studio ufotable, la licence est parvenue à séduire aussi bien les passionnés d'animation japonaise que les spectateurs occasionnels. Avec la sortie de La Forteresse de l'infini, les regards se tournent désormais vers les deux films qui concluront définitivement l'histoire.

Petit rappel pour les néophytes

L'univers de Demon Slayer plonge le spectateur dans le Japon de l'ère Taishō. On y suit Tanjiro Kamado, un jeune garçon dont la famille a été massacrée par des démons. Sa sœur Nezuko survit, mais transformée en démon. Animé par l'espoir de lui rendre son humanité et de venger les siens, Tanjiro rejoint le corps des pourfendeurs et se lance dans une quête qui l'opposera au puissant Muzan Kibutsuji, à l'origine de ce fléau.

Miniature vidéo

Le manga de Koyoharu Gotōge s'est terminé en 2020, mais l'adaptation animée poursuit son chemin. Après quatre saisons marquantes et le film « Le train de l'infini » qui a battu des records, la licence se dirige vers sa conclusion avec une trilogie finale au cinéma.

Miniature vidéo

La Forteresse de l'infini, première étape vers la fin

Sorti le 18 juillet 2025 au Japon, puis en France le 17 septembre 2025, Demon Slayer: La Forteresse de l'infini adapte le début de l'arc final du manga. Ce film s'inscrit pleinement dans la continuité et amorce la bataille finale tant attendue tandis que son succès est déjà au rendez-vous, notamment au box-office japonais, confirmant que la communauté reste fidèle et enthousiaste.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Quand sortiront les deux prochains films ?

Ufotable a officialisé que la conclusion de Demon Slayer prendrait la forme d'une trilogie. Si le premier film est déjà sorti, les spectateurs devront patienter pour connaître la suite.

D'après les informations communiquées au Japon, la deuxième partie de l'arc final devrait arriver en 2027, tandis que la troisième partie, qui conclura définitivement l'histoire de Tanjiro et de Nezuko, est prévue pour 2029.

Ces dates concernent la sortie japonaise et pourraient varier selon les territoires, comme c'est souvent le cas pour ce type de production. Aucune confirmation officielle n'a encore été donnée pour la diffusion en streaming, mais une arrivée sur Crunchyroll reste l'hypothèse la plus probable à moyen terme.

Un rendez-vous incontournable pour les fans d'animé

Avec cette trilogie, Demon Slayer s'apprête à écrire les dernières lignes de son histoire. Le pari est immense : adapter de manière fidèle et spectaculaire un arc final riche en combats et en émotions. Si La Forteresse de l'infini a ouvert la voie, les deux prochains volets s'annoncent déjà comme des événements majeurs pour l'animation japonaise.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : Le DLC ajoutant le personnage Daki est disponible
Demon Slayer 14 octobre 2022

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : Le DLC ajoutant le personnage Daki est disponible

Un nouveau DLC pour Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba est désormais disponible. Il s'agit du Pack de personnage ajoutant la lune démoniaque, Daki, au roster.
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : Le DLC introduisant Nezuko (Forme démoniaque avancée) est disponible
Demon Slayer 10 août 2022

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : Le DLC introduisant Nezuko (Forme démoniaque avancée) est disponible

Un nouveau DLC pour Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba est désormais disponible. Il s'agit du Pack de personnage introduisant Nezuko Kamado sous sa forme démoniaque avancée.
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : Tengen Uzui débarque via un DLC, accompagné d'un pack de costumes
Demon Slayer 14 juillet 2022

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : Tengen Uzui débarque via un DLC, accompagné d'un pack de costumes

Tengen Uzui vient de débarquer sur Demon Slayer Kimetsu No Yaiba : The Hinokami Chronicles, via un DLC. Un pack de costumes est également disponible à l'achat.

commentaire (0)