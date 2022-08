Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : Le DLC introduisant Nezuko (Forme démoniaque avancée) est disponible

The “Nezuko Kamado (Advanced Demon Form) Character Pack” is now on sale!



Buy the pack today to unlock Nezuko Kamado (Advanced Demon Form) as a playable character in Versus mode, along with new quotes and profile photos.

— Demon Slayer: The Hinokami Chronicles (NA/EU) (@demonslayer_hc) August 10, 2022

Il y a de cela plusieurs mois, CyberConnect 2 avait annoncé que de nouveaux personnages , issus de l'arc Quartiers des Plaisirs, débarqueraient sur Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : The Hinokami Chronicles. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses ont déjà pu découvrir le Pilier du son, Tengen Uzui , introduit via un DLC au cours du mois de juillet. Mais, ce n'est pas tout.Depuis aujourd'hui, le mercredi 10 août, il est possible d'incarner. Vendu à 4,99 € sur les différents stores, ce nouveau Pack de personnage comprend ladite version de Nezuko, des photos de profil et des répliques.Par ailleurs, à cette occasion, une nouvelle mise à jour, soit la 1.50, a été déployée sur toutes les plateformes de jeu concernées. Celle-ci ajoute lepermettant aux joueurs de former des équipes de 8 : alors que 2 personnes s'affrontent, les autres peuvent regarder le match en attendant leur tour.Notons que le Passe personnages de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : The Hinokami Chronicles est également disponible et permet de débloquer les différents combattants (dont Tengen Uzui et Nezuko Kamado forme démoniaque avancée) à venir. D'après les dernières informations partagées, tous les nouveaux personnages jouables seront disponibles d'ici fin décembre 2022.Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba : The Hinokami Chronicles est, pour rappel, à retrouver sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Si vous désirez vous procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement de belles réductions sur des cartes PSN :