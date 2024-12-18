Delta Force sortira-t-il sur PS5, Xbox Series ou Nintendo Switch ?

Delta Force vient de lancer sa bêta fermée, uniquement sur PC. Certains joueurs se demandent alors si une version console, que ce soit sur PlayStation, Xbox voire Nintendo Switch.

Delta Force sortira-t-il sur consoles PS5 ou Xbox Series ?







Une sortie de Delta Force sur PS4, Xbox One ou Nintendo Switch ?

Un nouveau jeu de tir est sorti en ce mois de décembre 2024, très attendu puisqu'il avait séduit lors des alphas,. Il s'agit d'un FPS tactique doté de graphismes réalistes et d'un gameplay ô combien complet. Plusieurs modes de jeu sont disponibles, un mode à grande échelle type Battlefield, un mode d'extraction, un mode Campagne, tandis que d'autres arriveront au fil du temps, à mesure que le jeu évoluera.Naturellement, avec l'engouement autour du projet, nombre de joueurs se demandentÀ l'heure où ces lignes sont écrites,. Mais des sorties sont prévues. En plus du mobile,Aucune date de sortie n'a été communiquée, mais cela devrait se faire assez vite étant donné que Team Jade aimerait lancer cette version en 2025. Plus précisément,. Mais cela va dépendre de l'avancée du projet.Concernant les autres plateformes qui n'ont pas encore été citées, à savoir l'ancienne génération,. Et il est peu probable qu'une sortie soit prévue.Team Jade, qui est le studio de développement, ne devrait pas travailler sur un tel portage, compte tenu des exigences techniques notamment. D'ailleurs, les sorties « cross-generation », c'est-à-dire sur la génération actuelle et la précédente, seront de plus en plus rares. Maintenant que la PS5 et la Xbox Series sont accessibles, les développeurs ne perdront plus de temps à proposer une version old-gen, qui aura un public de plus en plus restreint.Pour la Nintendo Switch, le gameplay semble trop poussé pour être jouable sur cette plateforme, sans parler de l'aspect technique de la console.Quoi qu'il en soit, les développeurs donneront plus d'informations en temps voulu sur