Delta Force : Une date de sortie pour la campagne, Black Hawk Down

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 février 2025 à 17h04
La campagne de Delta Force va enfin arriver. Après quelques semaines de retard, les joueurs pourront très bientôt profiter de Black Hawk Down.
Delta Force : Une date de sortie pour la campagne, Black Hawk Down
Delta Force, disponible depuis début décembre, souhaite proposer plusieurs modes de jeu à ses joueurs, pour que chaque amateur de FPS tactique puisse trouver son bonheur. Après un mode bataille à grande échelle et le mode extraction, c'est le très attendu mode campagne qui arrive.

Une date de sortie pour la campagne de Delta Force

L'attente touche à sa fin pour les fans de Delta Force : la campagne Black Hawk Down sera officiellement disponible le 21 février. Après un léger retard par rapport à sa sortie initialement prévue pour la saison 2, Team Jade a confirmé la date de lancement de cette réimagination du célèbre FPS tactique.

Annoncée via un court teaser, cette campagne promet une expérience immersive et fidèle à l'histoire du jeu original, mais aussi au film culte La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott. Les joueurs pourront revivre ces missions emblématiques en solo ou en coopération, même si le nombre exact de joueurs en co-op n'a pas encore été précisé.

D'après les premiers extraits de gameplay, Team Jade vise une recréation moderne de l'expérience, tout en conservant le réalisme tactique et l'intensité qui ont fait la réputation du titre original, comme vous pouvez le voir, ci-dessous.

Miniature vidéo

Une campagne payante, mais sans prix annoncé

Contrairement au mode multijoueur de Delta Force, qui est free-to-play, cette campagne solo et coopérative sera vendue séparément ce qui peut frustrer une partie des joueurs. Toutefois, Team Jade n'a pas encore dévoilé le prix officiel. Une révélation complète, accompagnée d'un trailer de lancement, devrait arriver dans les prochains jours.

Rendez-vous le 21 février pour (re)découvrir cette campagne culte sur PC, via Delta Force. La version mobile arrivera plus tard dans l'année, comme la version consoles.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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