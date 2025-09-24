Delta Force : Le mode Team Deathmatch devient permanent et central dans l'expérience

Avec la saison War Ablaze, Delta Force accueille le mode Team Deathmatch en tant que pilier du jeu. Un ajout pensé pour durer, accompagné d'événements, de défis et de nouvelles récompenses.
La saison War Ablaze de Delta Force est désormais disponible
, et elle marque une étape importante pour la licence. En plus d'un nouveau champ de bataille, de jets et d'armes inédites, et divers autres ajouts, l'événement introduit un mode attendu de longue date, le Team Deathmatch
. Contrairement à certains ajouts passés, ce dernier ne sera pas temporaire mais intégré au cœur de la boucle de jeu.
Un mode centré sur l'infanterie
Le Team Deathmatch se distingue par son approche plus réduite, centrée sur l'infanterie et un gameplay plus rapide. L'objectif est simple, éliminer l'équipe adverse. Ce format, pensé pour des affrontements nerveux, vient compléter les expériences plus vastes déjà présentes dans Delta Force depuis la sortie.
Un apprentissage des erreurs passées
Lors d'une session de questions-réponses avec Dot Esports
, Ricky Liao
, directeur de la conception chez Team Jade, est revenu sur les ambitions entourant ce mode.
Nous avons tiré des leçons de nos expériences passées, notamment avec le mode Hot Zone que vous mentionnez. Nous comprenons que, pour qu'un mode perdure, il doit être bien intégré dans l'ensemble du jeu.
Cette fois-ci, l'intégration est pensée dès le départ, le TDM sera associé à des événements, défis et récompenses, garantissant sa place dans la progression globale des joueurs
.
Team Jade n'abandonne pas pour autant ses précédentes expériences. Ricky Liao a confirmé que Hot Zone restait dans les plans, avec l'envie de lui redonner vie ultérieurement. Même constat pour les cartes nocturnes Warfare
, disparues depuis la saison Eclipse Vigil.
Une ouverture vers de futurs modes
L'annonce du TDM a immédiatement suscité des idées au sein de la communauté, certains évoquant déjà des formats comme le Search and Destroy en 5v5
. Pour Team Jade, l'accueil réservé au TDM servira de base pour évaluer quels modes proposer à l'avenir, dans l'optique d'offrir plus de variété.
D'ailleurs, Delta Force se veut ambitieux pour 2026 avec l'amélioration du mode Opérations, mais aussi l'ajout de la destruction à une échelle encore plus importante que Battlefield 6.
Delta Force est pour rappel disponible en free-to-play sur PC, PS5, Xbox Series et mobile.
commentaire (0)