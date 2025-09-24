Delta Force : Le mode Team Deathmatch devient permanent et central dans l'expérience

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 septembre 2025 à 15h38
Avec la saison War Ablaze, Delta Force accueille le mode Team Deathmatch en tant que pilier du jeu. Un ajout pensé pour durer, accompagné d'événements, de défis et de nouvelles récompenses.
Delta Force : Le mode Team Deathmatch devient permanent et central dans l'expérience
La saison War Ablaze de Delta Force est désormais disponible, et elle marque une étape importante pour la licence. En plus d'un nouveau champ de bataille, de jets et d'armes inédites, et divers autres ajouts, l'événement introduit un mode attendu de longue date, le Team Deathmatch. Contrairement à certains ajouts passés, ce dernier ne sera pas temporaire mais intégré au cœur de la boucle de jeu.

Un mode centré sur l'infanterie

deltaforce-1
Le Team Deathmatch se distingue par son approche plus réduite, centrée sur l'infanterie et un gameplay plus rapide. L'objectif est simple, éliminer l'équipe adverse. Ce format, pensé pour des affrontements nerveux, vient compléter les expériences plus vastes déjà présentes dans Delta Force depuis la sortie.

Chargement du sondage...

0 votant

Un apprentissage des erreurs passées

Lors d'une session de questions-réponses avec Dot Esports, Ricky Liao, directeur de la conception chez Team Jade, est revenu sur les ambitions entourant ce mode.
Nous avons tiré des leçons de nos expériences passées, notamment avec le mode Hot Zone que vous mentionnez. Nous comprenons que, pour qu'un mode perdure, il doit être bien intégré dans l'ensemble du jeu.
Cette fois-ci, l'intégration est pensée dès le départ, le TDM sera associé à des événements, défis et récompenses, garantissant sa place dans la progression globale des joueurs.

Team Jade n'abandonne pas pour autant ses précédentes expériences. Ricky Liao a confirmé que Hot Zone restait dans les plans, avec l'envie de lui redonner vie ultérieurement. Même constat pour les cartes nocturnes Warfare, disparues depuis la saison Eclipse Vigil.

nouveau-mode1

Une ouverture vers de futurs modes

L'annonce du TDM a immédiatement suscité des idées au sein de la communauté, certains évoquant déjà des formats comme le Search and Destroy en 5v5. Pour Team Jade, l'accueil réservé au TDM servira de base pour évaluer quels modes proposer à l'avenir, dans l'optique d'offrir plus de variété.

À lire également

Delta Force : Carte (map) interactive pour le mode Opérations

Delta Force : Carte (map) interactive pour le mode Opérations

D'ailleurs, Delta Force se veut ambitieux pour 2026 avec l'amélioration du mode Opérations, mais aussi l'ajout de la destruction à une échelle encore plus importante que Battlefield 6.

À lire également

Delta Force prépare un système de destruction plus ambitieux que Battlefield 6

Delta Force prépare un système de destruction plus ambitieux que Battlefield 6

Delta Force est pour rappel disponible en free-to-play sur PC, PS5, Xbox Series et mobile.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Delta Force lance sa plus grande mise à jour de l'année, avec une carte radioactive
Delta Force 29 juin 2026

Delta Force lance sa plus grande mise à jour de l'année, avec une carte radioactive

Delta Force confirme sa puissance et son statut, avec l'arrivée imminente de sa saison Meltdown. Les développeurs promettent la plus grande mise à jour de l'année, incluant des cartes inédites, un nouvel opérateur glacial et des ennemis redoutables.
Rainbow Six Siege s'invite dans Delta Force pour une saison historique
Delta Force 18 juin 2026

Rainbow Six Siege s'invite dans Delta Force pour une saison historique

Team Jade vient d'annoncer une collaboration historique entre Delta Force et Rainbow Six Siege. Ce crossover inattendu marquera la plus grande saison de l'année pour le jeu, promettant des nouveautés majeures pour les amateurs d'action en escouade.
Delta Force s'inspire du modèle de Fortnite pour rémunérer ses créateurs
Delta Force 02 juin 2026

Delta Force s'inspire du modèle de Fortnite pour rémunérer ses créateurs

Le célèbre jeu de tir Delta Force s'apprête à franchir un nouveau cap. Selon une récente offre d'emploi, Tencent préparerait un écosystème de contenu généré par les utilisateurs. Une initiative qui pourrait bien permettre aux joueurs de monétiser leurs propres créations, à l'image de ce que propose déjà Fortnite, ou Roblox dans un autre registre.

commentaire (0)