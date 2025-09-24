Delta Force prépare un système de destruction plus ambitieux que Battlefield 6

Avec sa saison 2 déjà riche en contenu, Delta Force lève le voile sur ses plans pour 2026. Au programme notamment un moteur visuel retravaillé, un mode extraction inédit et surtout un système de destruction totale que Battlefield 6 n'osera pas proposer.
Delta Force vient de lancer une nouvelle saison pleine de contenu
comprenant pêle-mêle un nouvel opérateur, des avions de chasse et même un crossover avec Metal Gear Solid
. Pourtant, c'est bien l'avenir qui attire tous les regards, alors que le FPS de Team Jade s'apprête à affronter deux mastodontes : Battlefield 6 et Escape From Tarkov en version 1.0
.
Un système de destruction totale annoncé pour 2026
Team Jade a confirmé (via PCGamesN
) travailler sur un système baptisé « full-scene destruction
». L'idée est que chaque bâtiment présent sur la carte pourra être entièrement rasé
, qu'il s'agisse d'une cabane ou d'une tour imposante.
Une approche bien plus radicale que celle choisie par Battlefield 6. Comme l'expliquait Vince Zampella (EA) en début d'année, le prochain Battlefield adoptera une philosophie intermédiaire, combinant destruction scénarisée
et respect du flow des cartes. Delta Force, lui, veut offrir une liberté totale, au risque de bouleverser complètement la lisibilité d'un champ de bataille. Le déploiement de ce système est prévu progressivement, avec une première phase attendue dès début 2026
.
Des changements aussi pout Opérations
Le mode extraction, baptisé « Operations », prépare une nouveauté inédite, là aussi pour tenter de garder ses joueurs face à la concurrence. Ces derniers auront bientôt l'opportunité d'incarner l'un des boss emblématiques
de la carte. Armés de leur équipement unique, ces PNJ patrouillent habituellement les zones les plus lucratives.
Team Jade veut aller plus loin en permettant aux joueurs de recruter des ennemis vaincus pour former leur propre escouade
. Une mécanique jamais vue dans un extraction shooter, qui pourrait dynamiser le genre et se démarquer d'Escape From Tarkov
.
Les développeurs annoncent également une refonte de la carte Space City, qui intégrera une zone sous-marine
. Par ailleurs, une toute nouvelle carte d'Operations est en préparation, présentée comme une forteresse nucléaire
.
Un bond technologique avec Unreal Engine 5
Au second semestre 2026, Delta Force bénéficiera d'un passage sur Unreal Engine 5
. Cette migration doit apporter des environnements plus réalistes, une gestion de la lumière plus fine et une mise en valeur générale du rendu visuel.
Entre destruction totale, immersion renforcée et gameplay inédit, Team Jade espère bâtir un FPS capable de rivaliser sur tous les fronts
.
Des annonces qui interviennent alors que Delta Force n'a jamais été aussi populaire
, et qu'il est à présent disponible sur toutes les plateformes de jeu (PC, PS5, Xbox Series et Mobile).
commentaires (5)
Tamalou j'ai arrêté le jeu (ps5) pour sa même en mode facile on tombe sur des joueurs d un niveau bien au dessus tu notre qui est nouveau sur ce jeu donc jai désinstallé ce jeu qui est pas fait pour les nouveau joueur
Jeu très sympa en mode opération, qui ressemble pas mal a DMZ,dommage quand mode facile que tu tombe sur des gros niveau qui cherche que les opérateurs qui n on pas le temps de jouer,cela va devenir lacant,sinon créer la même chose qu avec des bots avec niveau identique de l opérateur,passe temps pour mon âge cordialement
Ça donne envie tout ça mais l'optimisation a interet de suivre
Pour y avoir jouer pas mal , corriger déjà les bugs présents sur le jeu....
Sur PS5 les bugs des ombres en 2025 c'est honteux et plein de petit truc.
Mais sinon en attendant bf6 , c est pas mal. Mais quand bf va arriver on va oublié delta force
jamais joué mais avec toutes ces nouveautés ça me dit bien, je pensais qu'il allait mourir au bout de 3 mois mais finalement il s'en sort plutôt bien, hate de voir tout ça