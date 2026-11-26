Annoncé puis mystérieusement repoussé, la collaboration inattendue entre Delta Force et Metal Gear Solid Delta signe enfin son grand retour. Les joueurs vont pouvoir mettre la main sur des équipements culte de la saga d'infiltration, dont le célèbre skin de Naked Snake, dès ce 27 novembre 2026.

Après des mois de silence radio, les développeurs de Team Jade ont créé la surprise en confirmant le lancement imminent de la collaboration tant attendue. Initialement révélé en 2025, l'événement entre le FPS free-to-play Delta Force et Metal Gear Solid Delta: Snake Eater avait été mis en pause sans véritable explication. Les joueurs et amateurs des deux licences commençaient à perdre espoir de voir un jour cette alliance se concrétiser. C'est désormais officiel, les hostilités débuteront ce 27 novembre 2026 pour s'étendre jusqu'à la fin du mois de décembre.

Une avalanche d'objets culte à débloquer

L'équipe de développement n'a pas fait les choses à moitié pour célébrer cette rencontre entre les deux univers. Dès le lancement de l'événement, les joueurs pourront récupérer plusieurs objets inspirés de la célèbre franchise d'action et d'infiltration. Il faudra cependant garder un œil sur le calendrier, car la plupart de ces récompenses sont soumises à des limites de temps très précises.

La première récompense est un clin d'œil direct aux fans de la première heure. Tous les joueurs qui se connecteront au jeu entre le 27 novembre et le 17 décembre 2026 recevront automatiquement la mythique boîte en carton furtive. En parallèle, les participants auront l'opportunité de fouiller la carte pendant leurs parties pour dénicher des boîtes spéciales. Ces dernières renferment du butin exclusif, notamment des figurines à l'effigie des personnages emblématiques de la saga.

Obtenir le fusil SR-3M et le skin Naked Snake

Les véritables stars de cette collaboration restent sans conteste les équipements tactiques. Les joueurs pourront notamment acquérir une version spéciale du fusil d'assaut SR-3M, fidèlement modélisée pour ressembler à l'arme utilisée par Snake. Les conditions d'obtention sont plutôt clémentes. Il suffit de survivre pendant un temps donné lors des affrontements. Ce temps de survie se cumule d'une partie à l'autre, ce qui signifie qu'une série de mauvaises performances ne pénalisera pas définitivement votre progression. Il faudra cependant valider cet objectif avant le 27 décembre 2026.

Enfin, la pièce maîtresse de cet événement est l'intégration du skin Naked Snake, spécialement conçu pour Nox, la classe d'opérateur la plus axée sur la furtivité dans Delta Force. L'obtention de cette tenue demandera un peu plus d'investissement. Les joueurs devront accumuler des billets ou des pièces Delta, puis les échanger contre des tirages dans une cagnotte temporaire dédiée à l'événement.

Cette loterie restera accessible jusqu'au 31 décembre 2026. En plus de la tenue de Snake, cette cagnotte permettra de remporter d'autres équipements thématiques, comme un fusil à pompe S12K, une carte de visite, un avatar, des graffitis et des répliques vocales inédites.

Delta Force est disponible gratuitement sur PC, PS5, Xbox Series et mobile.