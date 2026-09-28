Delta Force lance un mode 5v5 proche de Counter-Strike en bêta

Le célèbre jeu de tir Delta Force célèbre son deuxième anniversaire en déployant la bêta de Detonation, un mode tactique en cinq contre cinq. Entre emprunts aux ténors du genre et personnalisation poussée, cette nouveauté promet de relancer l'intérêt des joueurs sur PC et mobile.

Depuis le 27 septembre, les amateurs de tirs tactiques peuvent s'essayer à une toute nouvelle expérience. À l'occasion de son deuxième anniversaire, Delta Force vient de lancer la phase de bêta de Detonation, son propre mode de jeu centré sur le désamorçage de bombe en cinq contre cinq. Accessible à la fois sur PC et sur les supports mobiles, cette mise à jour majeure pose les fondations des futures évolutions du titre, avec une feuille de route déjà bien remplie s'étirant jusqu'en 2027.

Un air de déjà-vu assumé

Si vous avez déjà passé des heures sur Counter-Strike, VALORANT ou le mode Recherche et Destruction de Call of Duty, vous trouverez immédiatement vos marques dans Detonation. Les règles sont d'une limpidité absolue.

Deux équipes de cinq joueurs s'affrontent avec des objectifs bien précis. L'escouade en attaque a pour objectif de poser un explosif et de sécuriser la zone jusqu'à la détonation, tandis que les défenseurs doivent tout faire pour empêcher cette action ou désamorcer la menace. La première équipe qui parvient à remporter dix manches s'adjuge la victoire finale de la partie.

La personnalisation au cœur de l'économie

La création de classes et la modification des armes ont toujours été l'ADN de Delta Force, et ce nouveau mode ne déroge pas à la règle. Avant de plonger dans l'arène, les joueurs ont la liberté totale de paramétrer leur équipement. L'arsenal est divisé en trois catégories de prix bien distinctes : Standard, Élite et Opérations Spéciales. Le choix des accessoires revêt une importance capitale, mais il faudra faire preuve de stratégie.

Chaque arme dispose d'un budget alloué pour les canons, les crosses, les poignées ou encore les viseurs laser. Toutefois, équiper son fusil d'accessoires performants fait grimper son coût global. Il est donc impératif de gérer intelligemment son économie au fil des manches pour ne pas se retrouver démuni dans les moments cruciaux. Pour les joueurs moins enclins à passer du temps dans les menus, les développeurs ont prévu des classes prédéfinies très efficaces. Les opérateurs et leurs compétences uniques répondent également à l'appel, sans aucune restriction de sélection lors de la composition des équipes.

















Un regard tourné vers 2027

Au-delà de cette bêta, Team Jade voit grand pour l'avenir de sa franchise. Le programme des prochaines années s'annonce particulièrement riche. La prochaine carte du mode Opérations, répondant au nom de code Valkyrie, proposera un scénario de siège inédit. Les joueurs y découvriront un immense mur séparant un centre-ville luxueux d'une périphérie plongée dans l'anarchie. Fait notable, ce mode Siège mélangera pour la toute première fois les joueurs de tous les niveaux de difficulté dans une seule et même partie.

Nous travaillons sur de nouvelles expériences de jeu pour nos modes principaux, et même au-delà, avec plus de détails à venir très prochainement.

Les équipes de développement promettent également une refonte totale du stand de tir et l'intégration d'un espace social dédié aux quartiers des opérateurs. Delta Force semble donc bien décidé à s'imposer durablement dans le paysage très concurrentiel des jeux de tir multijoueur, en mêlant habilement tradition tactique et innovations structurelles.

Delta Force est disponible en free-to-play sur PC et mobiles.