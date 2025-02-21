Delta Force : La sortie console repoussée pour une bonne raison

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 février 2025 à 18h06
Disponible sur PC, Delta Force doit arriver sur d'autres plateformes, dont les consoles. Toutefois, cette version a encore été repoussée, pour une bonne raison.
Delta Force : La sortie console repoussée pour une bonne raison
Alors que la campagne Black Hawk Down est désormais disponible sur PC, l'attention des joueurs se tourne désormais vers la sortie console de Delta Force. Initialement prévue pour le premier trimestre 2025, celle-ci a été officiellement repoussée par Team Jade, qui veut s'assurer d'un gameplay équitable entre les différentes plateformes avant de lancer le jeu sur consoles.

L'équilibrage des contrôles au cœur du report

Lors du dernier épisode de Ask Shadow Anything, le directeur du jeu Shadow Guo a répondu aux questions des joueurs et confirmé le report de la sortie console de Delta Force. Bien que le développement progresse bien, l'équipe veut avant tout garantir une expérience de jeu équilibrée, notamment sur la question de l'équité entre les différentes méthodes de contrôle.

L'un des principaux défis concerne le cross-play entre joueurs console et PC. L'équipe travaille sur une assistance à la visée équilibrée pour les joueurs manette, afin de ne pas les désavantager face aux utilisateurs de clavier-souris, un problème récurrent dans les FPS compétitifs en ligne où la communauté n'est pas toujours d'accord.

Un travail sur l'interface utilisateur pour les consoles

Un autre frein au lancement sur consoles concerne l'interface utilisateur du mode extraction. Team Jade veut s'assurer que l'expérience soit adaptée aux consoles, notamment en rendant l'UI plus intuitive et accessible sur manette. L'équipe a précisé qu'elle ne voulait pas sortir un jeu « non terminé », ce qui justifie cette attente supplémentaire.
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Un report sans nouvelle date annoncée

Pour l'instant, aucune nouvelle fenêtre de sortie n'a été communiquée. Shadow Guo s'est excusé pour ce retard, précisant que l'objectif était de proposer la meilleure expérience possible aux joueurs console.
En attendant, les joueurs PC peuvent profiter dès maintenant de la campagne Black Hawk Down, qui est disponible gratuitement. Reste à voir combien de temps il faudra patienter avant de voir Delta Force arriver sur consoles.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Ceaser (invité) Le 04/03/2025 à 14:07

Vraiment dommage mais ils auraient pu mètre le jeux dusponible sur console sans cross Play le temps de régler ces soucis là pour que la communauté apprenne a ce servir des différents mode de jeux et différent mécanismes du jeux et faire une mise a jour le jour où ils sont prêts à le mettre en cross play

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Marty65 (invité) Le 23/02/2025 à 12:21

C'est bien regrettable , pour les joueurs consoles , je suis un fan inconditionnel du film et de la mini série ! en ayant trouvé enfin la mauvaise raison de sa non sortie sur console , je pense que je vais m'auto infliger le rejet totale de ce jeu !